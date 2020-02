Arun Gandhi: "Wut ist ein Geschenk" und "Sanftmut kann die Welt erschüttern"

Unsere Regionalgruppe Cochem-Zell gibt bekannt:

Arun Gandhi kommt auch nach Cochem-Zell

Arun Gandhi, geboren 1934, der fünfte Enkel von Mohandas K.Gandhi, bekannt als Mahatma Gandhi, ist vom 15.-29.März 2020 auf einer Rundtour durch Deutschland unterwegs.

Am 26.März ist er ab 14:00 Uhr zu Gast bei der Auftaktkundgebung der Aktionspräsenz " 20 Wochen gegen 20 Bomben" der Kampagne "Büchel ist überall- atomwaffenfrei jetzt".Am Haupttor zum Fliegerhorst Büchel wird er diskutieren mit jungen Erwachsenen, die sich in einem Workshop auf die Teilnahme an der NPT-Konferenz in New York vorbereiten.

Um 16:00 Uhr ist er zum Eintrag in das Goldenen Buch der Stadt Cochem eingeladen, bevor er um 17:00 Uhr in der Buchhandlung Layaa.Laulhe, Oberbachstr. 9 in Cochem seine Bücher "Wut ist ein Geschenk" und "Sanftmut kann die Welt erschüttern" signiert, in denen er u.a. die Lehren aus der Begegnung mit seinem Großvater verarbeitet und auf die heutige Welt bezieht.

