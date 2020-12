Bevor das Jahr ganz zu Ende geht, beginnt noch am 27.12. unsere neue VB Veranstaltungsreihe „Talk am Sonntagabend“. Dazu laden wir Euch herzlich ein!

Unser Ziel ist, den Austausch untereinander zu fördern und darum starten wir dieses Format. Es soll zukünftig einmal monatlich im virtuellen Raum stattfinden. Es gibt jeweils einen kleinen Impuls zu einem Thema und wir können miteinander ins Gespräch kommen und bleiben.

Wir starten am 27.12.2020 um 17.00 mit dem Thema: "Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen am Beispiel des Geflüchtetencamps Vial auf der Insel Chios"

Der Input wird eingebracht von Sophia Bohrloch. Sophia arbeitete im Herbst mit jungen Geflüchteten des Camps auf der Insel Chios. Nach der Schließung der Projekte für Geflüchtete in Griechenland aufgrund von Corona, wechselte sie den Einsatzort auf die kanarischen Inseln, wo seit diesem Jahr die Zahl ankommender Geflüchteter aus Westafrikanischen Ländern wieder sehr gestiegen ist. Der Input wird sich an diesem Abend auf Chios und griechische Geflüchtetenlager beziehen. Dennoch ist Sophia natürlich bereit, auch Fragen bezüglich der Entwicklungen auf den Kanaren zu beantworten.

Die Moderation übernimmt Maria Krisinger.

Wir treffen uns ab 16.45 unter diesem Link

https://lecture.senfcall.de/ber-2qw-hss

Code: 144614