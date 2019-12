Unser ehemaliger Vorsitzende Matthias-W. Engelke hat kürzlich einen von ihm entworfenen Brief vor dem Atomwaffenlager in Büchel verteilt, in dem er sich auf das Papstwort bezieht: "Der Einsatz von Atomenergie für Kriegszwecke ist unmoralisch, wie ebenso der Besitz von Atomwaffen unmoralisch ist".

Als Anregung für eigene findet er sich im Anhang.