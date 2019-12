"Humanitaeres Engagement im Iran“ und am 1.1.2020: "Gewaltfreiheit wirkt!"

Liebe Friedensinteressierte,

im Rahmen von Transparenz TV und der Sendereihe „Friedensfragen mit Clemens Ronnefeldt“ sende ich nachfolgend eine Inhaltsangabe und den Link zu folgenden beiden Sendungen:

Gast: Dr. Hossein Pur Khassalian, Arzt und Iran-Kenner,

Thema: "Humanitäres Engagement im Iran“

Im November 2019 kehrte Dr. Hossein Pur Khassalian, Arzt und Iran-Kenner, von einer Iran-Reise zurück, bei der der die Einweihung einer von ihm aus Deutschland unterstützten Schule mitfeiern konnte.

Besonders wichtig ist ihm die Förderung von Mädchen, ebenso die Schaffung von Sportmöglichkeiten an Schulen.

Seit vielen Jahren fährt Dr. Hossein Pur Khassalian mindestens einmal im Jahr in den Iran und verfolgt die gesellschaftlichen Veränderungen und Stimmungen im Land aus nächster Nähe.

Im Gespräch mit mir wird er unter anderem auf seine Motivation zu seiner humanitären Hilfe im Iran eingehen und schildern, wie er das Land bei seinem jüngsten Besuch erlebt hat, unmittelbar vor Unruhen mit vielen Toten.

Die Premiere mit Livechat ist am 25.12.2019 um 20.30 Uhr unter:

https://youtu.be/Ns9ZaBS6c4c

----------------------

Gast: Rebecca Burkert, Projektreferentin für „Aktive Gewaltfreiheit“ bei Pax Christi,

Thema: "Gewaltfreiheit wirkt!"

Rebekka Burkhard hat nach verschiedenen Studienstationen im In- und Ausland einige Jahre als Programmkoordinatorin bei dem gemeinnützigen Verein "Common Purpos" in Berlin gearbeitet. Sie ist Doktorandin am Center for Citizenship, Social Pluraslim and Religious Diversity der Universität Potsdam.

Seit Herbst 2019 hat sie bei der katholischen Friedensbewegung Pax Christi eine halbe Stelle als Projektreferentin für „Aktive Gewaltfreiheit“ angetreten, um Methoden und Strategien aktiver Gewaltfreiheit stärker in die Öffentlichkeit zu bringen.

Im Gespräch mit mir wird sie darlegen, wie aktiv wirkende Gewaltfreiheit zu mehr globaler Gerechtigkeit führen kann.

Aus einer Broschüre mit 55 Beispielen gewaltfreien Handels werden einige Beispiele im Rahmen der Sendung erläutert werden, ebenso eine Studie zweier US-Wissenschaftlerinnen - Erica Chewoneth und Maria J. Stephan - über die Erfolge gewaltfreier Aufstände gegenüber gewaltsamen Erhebungen.

Die Premiere mit Livechat ist am 1.1.2020 um 20.30 Uhr unter:

https://youtu.be/XyxGmoESCS0

——

Die 55 Erfolge gewaltfreien Handelns finden sich hier:

https://www.paxchristi.de/artikel/view/5780189921411072/55%20Erfolge

——

Stefan Maas hat die Studie von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan zusammengefasst unter dem Titel: "Gewaltfreie Aufstände sind beinahe doppelt so erfolgreich wie bewaffnete Revolutionen"

unter:

https://www.lebenshaus-alb.de/magazin/010892.html

———

Für das Interesse an meinen Sendungen und Informationen im abgelaufenen Jahr 2019 danke ich allen Friedensinteressierten, die meine Zusendungen empfangen.

Zu Weihnachten, dem Fest des Friedens und der Liebe, wünsche ich frohe Tage und danach einen guten Start ins neue Jahr 2020

