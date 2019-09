Benjamin Pütter: Engagement gegen Kinderarbeit in Asien / Materialien zum Thema Kinderarbeit / Klimastreik am Freitag

Liebe Friedensinteressierte,

im Rahmen von Transparenz TV und der Sendereihe „Friedensfragen mit Clemens Ronnefeldt“ sende ich nachfolgend eine Inhaltsangabe und den Link zu folgender Sendung:

Heute, Mittwoch, 18.9.2019 - 20.30 Uhr:

Benjamin Pütter: Engagement gegen Kinderarbeit in Asien

Seit ca. 25 Jahren setzt sich Benjamin Pütter, Politologe und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten, für die Rechte von Kindern ein. Als Angestellter der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe (AGEH) engagiert er sich für Kinder vor allem in Indien, wo mehrere Millionen unter 15 Jahren nicht zur Schule gehen, sondern an Webstühlen Teppiche knüpfen oder in Steinbrüchen schwerste gesundheitliche Schäden davon tragen.

In Berlin spricht er mit zuständigen politischen Stellen, klärt auf und hält Vorträge.

Auf vielen Reisen auf den indischen Subkontinent hat Benjamin Pütter in Bildern diese Misstände dokumentiert. Er spricht mit Importeuren von Grabsteinen oder Teppichen, hat mehrere Hundert Kinder aus sklavenähnlichen Verhältnissen befreit und ihnen ermöglicht, eine Schulausbildung zu beginnen.

Er wird auf die Bedeutung von Gütesiegeln und die Macht von Konsumentinnen und Konsumenten eingehen, himmelschreiende Ungerechtigkeiten zu beenden.

Das Interview wird neben sehr vielen Bildern auch zwei Video-Clips zu Teppichen und Steinen enthalten, welche die Brücke schlagen von der Produktion vor Ort zum Gebrauch in Europa.

Heute, Mittwoch, 18.9.2019, Premiere mit Livechat unter:

https://youtu.be/rSg76Qrpfpo

Heute nach 22.00 Uhr dauerhaft unter:

https://youtu.be/ACoVzKa2_us

——————

Weitere Infos zum Engagement gegen Kinderarbeit:

https://shop.sternsinger.de/dossier-kinderarbeit.html

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Kinderarbeit? In welchen Regionen arbeiten besonders viele Kinder und warum? Macht Kinderarbeit krank? Sollte sie bedingt zugelassen oder vollständig verboten werden?

Das Dossier bietet Antworten auf diese Fragen, lässt Fachleute und Kinder zu Wort kommen und gewährt einen tieferen Einblick ins Thema der Sternsingeraktion 2018. Es zeigt auch, wie sich Projektpartner des Kindermissionswerks für arbeitende Kinder einsetzen und wie jeder dazu beitragen kann, ausbeuterische Kinderarbeit zu verhindern.

Broschüre, 88 Seiten, Format: DIN A4

——

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/kinderarbeit-fragen-und-antworten/166982

KINDERARBEIT WELTWEIT

Freitag, 7. Juni 2019,

von Ninja Charbonneau DIE SIEBEN WICHTIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu Kinderarbeit im Überblick.

———

Demonstrationen für Klimagerechtigkeit am kommenden Freitag, 20.9.2019, in vielen Städten unter:

http://www.klima-streik.org/

Alle Beiträge von Clemens Ronnefeldt finden sich in unserem FriedensBlog.