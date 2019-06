Gewaltfrei in Konflikte eingreifen - mit Dr. Christine Schweitzer/ Nahost-Artikel: u.a. Berlin kritisiert Siedlungsbau/ Appell: "So kann es nicht weitergehen"

Liebe Friedensinteressierte,

im Rahmen von Transparenz TV und der Sendereihe „Friedensfragen mit Clemens Ronnefeldt“ sende ich nachfolgend eine Inhaltsangabe und den Link zu folgender Sendung: Heute, Mittwoch, 5. Juni 2019, 20:30 Uhr:

Thema: Gewaltfrei in Konflikte eingreifen Interview mit Dr. Christine Schweitzer

Unbewaffnetes Eingreifen in hoch eskalierten Konflikten ist möglich - es wird allerdings selten in Medien darüber berichtet. Die Friedensforscherin Dr. Christine Schweitzer wird aus erster Hand von der Arbeit der Organisation „Nonviolent Peace Force“ (NP) berichten, deren Freiwillige in Ländern wie Südsudan oder Myanmar seit vielen Jahren deesakalierend tätig sind.

Sie begleiten gefährdete Personen, verhindern in Afrika durch ihre Präsenz Vergewaltigungen und bringen verfeindete Gruppierungen zum Dialog.

Neben „Nonviolent Peace Force“ wird es in der Sendung auch um die Arbeit von „Peace Brigade International“ z.B. in Kolumbien gehen, wo Aktive in der Menschenrechtsarbeit bei der Arbeit begleitet werden.

Ebenso kommt die Arbeit der OSZE in der Ukraine zur Sprache, die ebenfalls durch ihre Monitoring-Arbeit zur Deeskalation beiträgt.

Im Nahostkonflikt sind Menschenrechtsbeobachter*innen im Rahmen des EAPPI-Programms im Einsatz.

All diese Ansätze machen deutlich: Es gibt zivile Alternativen zum miltärischen Konfliktaustrag!

Zu sehen unter: https://youtu.be/fxVoIeAqUcQ

Ziviles Friedenshandeln und eine Politik, die sich am Völkerrecht und den Menschenrechten orientiert, ist aktuell im Nahostkonflikt besonders notwendig - wie die nachfolgenden Presseartikel zeigen:

https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-berlin-kritisiert-siedlungsbau-1.4474397

4. Juni 2019, 18:52 Uhr

Israel

Berlin kritisiert Siedlungsbau Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Die deutsche Bundesregierung kritisiert den Ausbau von jüdischen Siedlungen in Ostjerusalem, das von den Palästinensern als künftige Hauptstadt beansprucht wird. "Die jüngsten Ausschreibungen für neue Wohneinheiten in Siedlungen im besetzten Ostjerusalem laufen dem Ziel einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung klar zuwider", heißt es in einer Erklärung. "Die Bundesregierung bekräftigt, dass sie alle einseitigen Schritte ablehnt, die eine Zwei-Staaten-Lösung gefährden. Dazu gehört auch der völkerrechtswidrige Siedlungsbau ebenso wie damit im Zusammenhang stehende Abrisse palästinensischer Strukturen." Das israelische Wohnungsministerium will neue 805 Wohneinheiten bauen, die in den Siedlungen Pisgat Zeev und Ramot im Norden Richtung Ramallah liegen. Der geplante Ausbau ist der größte seit 2014 in Ost-Jerusalem.

———

https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-demokratie-oder-gottesstaat-1.4474632 4. Juni 2019, 18:52 Uhr

Israel

Demokratie oder Gottesstaat? Rechte wollen Religion und Politik verschmelzen.

Von Alexandra Föderl-Schmid

(…) Netanjahu hat den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Thora-Judentum versprochen, dass es keine Wehrpflicht für streng religiöse Juden geben wird. Genau das hatte jedoch der frühere Verteidigungsminister Avigdor Lieberman zur Bedingung für seinen Regierungseintritt gemacht - folglich scheiterten die Koalitionsverhandlungen.

Nun kam heraus, dass Netanjahu den Ultraorthodoxen noch viel weitreichendere Zugeständnisse machte. Eine Vereinbarung zwischen Netanjahus Likud und der Partei Vereinigtes Thora-Judentum sah vor, dass die Regierung binnen 90 Tagen Geschlechtertrennungen im öffentlichen Raum für zulässig erklären würde. Bei Behörden, auf öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten oder Vorlesungen solle es erlaubt sein, Männer und Frauen zu trennen. Ausdrücklich wird festgestellt, dass dies keine Diskriminierung darstelle. Verboten werden sollten außerdem Klagen gegen Diskriminierung.

Damit nicht genug: Bezalel Smotrich, einflussreicher Abgeordneter der Union rechter Parteien, verlangt die Einführung des Religionsrechts. Denn das religiöse Rechtssystem der Thora sei dem heutigen überlegen. Er begründete damit auch seine Forderung, Justizminister in einer von Netanjahu geführten Regierung zu werden: "Wir wollen dieses Ressort, weil wir das auf der Thora basierende Justizsystem wiederherstellen wollen.“

Das jüdische Volk sei ein besonderes Volk und müsse nach den Vorgaben der Thora leben. Es solle sich "wieder so verhalten wie zu Zeiten von König David, angepasst für 2019". Rabbiner-Gerichten solle ein höherer Rang eingeräumt werden. Shelly Yachimovich von der Arbeitspartei befürchtet, dass Steinigungen erlaubt werden könnten oder nur Männer Eigentum besitzen dürften.

Netanjahu beeilte sich zu versichern: "Der Staat Israel wird kein Halacha-Staat." Halacha ist das traditionelle jüdische Religionsrecht. Aber auch er will die Macht des Obersten Gerichts einschränken, das immer wieder Urteile gegen Diskriminierungen von Frauen gefällt hat: So dürfen die ersten Sitzreihen in Bussen nicht Männern vorbehalten sein. Und es mussten Schilder abgenommen werden, die Frauen vorschreiben, wo sie sich im öffentlichen Raum nicht aufhalten dürfen und wie sie sich zu kleiden haben. Fällt dieses Bollwerk, sieht es auch für Frauenrechte düster aus. (…)

———————

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-06/israel-boykott-bds-antisemitismus-meinungsfreiheit-bundesregierung/komplettansicht

Israel-Boykott: Im Kampf gegen Antisemitismus hilft das nicht Der Bundestag hat die BDS-Bewegung, die Israel per Boykott unter Druck setzen will, als antisemitisch verurteilt. Führende Experten für die Region halten das für falsch.

4. Juni 2019, 15:04 Uhr

In einer gemeinsamen Stellungnahme kommentieren 16 Nahost-Expertinnen und -Experten, die am Ende dieses Beitrags genannt sind, die pauschale Verurteilung der BDS-Bewegung durch eine Bundestagsresolution. Sie erläutern, warum sie den Beschluss für wenig zielführend halten und empfehlen, dass sich die Bundesregierung dieser Position nicht anschließt. (…)

(…) Drei Hauptpunkte sind am Beschluss des Bundestages besonders problematisch. Erstens stigmatisiert er pauschal die Bewegung und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer als antisemitisch. Tatsächlich kann bei einer Sammlungsbewegung wie BDS nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Unterzeichner oder Aktivisten von Judenhass motiviert sind.

Auch sind Aktionen, wie die viel zitierte Störung einer Veranstaltung mit einer Holocaust-Überlebenden im Juni 2017, gleich welcher Motivation sie entspringen, zu verurteilen. Die Bewegung distanziert sich aber explizit von Antisemitismus.

Wichtiger noch: Sie setzt gerade nicht auf die Isolierung von Juden oder Angriffen auf das Judentum, sondern prangert israelische Politik gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern an. Auch jüdische und israelische Akademikerinnen und Akademiker, darunter renommierte Holocaust-Forscher, lehnen daher eine Gleichsetzung von BDS und Antisemitismus ab und betonen das Recht jedes Einzelnen, BDS zu unterstützen – unabhängig von ihrer jeweiligen Haltung zu BDS.

Zweitens fehlt im Beschluss des Bundestages ein Satz, der in der ersten Version des Textes noch enthalten war. Dieser hielt fest, dass Kritik an israelischer Regierungspolitik von der Meinungsfreiheit gedeckt und daher zulässig ist. Begründet wurde die Streichung damit, dies sei eine Selbstverständlichkeit. Der Beschluss selbst aber ist geeignet, genau daran Zweifel zu säen.

Auch sieht die Realität hierzulande längst anders aus. Offizielle und selbsternannte Repräsentanten der israelischen Regierung intervenieren regelmäßig, um israelkritische Veranstaltungen in öffentlichen Räumen und an Universitäten zu verhindern, um die Arbeit der politischen Stiftungen vor Ort einzuschränken und so ihre Lesart der nahöstlichen Geschichte durchzusetzen. Aufsehen hat in diesem Zusammenhang etwa die Forderung des israelischen Premierministers erregt, die Bundesregierung solle ihre Unterstützung für das Jüdische Museum in Berlin einstellen. Dabei handelt es sich um eine breit angelegte Kampagne der israelischen Regierung, für die vor allem das Ministerium für strategische Angelegenheiten verantwortlich zeichnet. Sie zielt darauf ab, Kritik an israelischer Regierungspolitik pauschal als antisemitisch zu diskreditieren, Kritiker als Terroristen oder Antisemiten zu dämonisieren und ihre Unterstützer einzuschüchtern.

Drittens unterscheidet der Beschluss nicht zwischen Israel und den von Israel besetzten Gebieten. Er lehnt vielmehr kategorisch jeglichen Boykott von Waren, Unternehmen und Personen ab. Es ist nur allzu verständlich, dass die deutsche Politik vor dem Hintergrund der Schoa nicht für einen Boykott Israels oder seiner Vertreter eintritt.

Deutschland hat sich aber im Rahmen der EU und im Einklang mit Sicherheitsratsresolution 2334 vom Dezember 2016 sehr wohl und mit gutem Grund zur Differenzierung zwischen dem Umgang mit Israel einerseits und mit israelischen Einrichtungen in den 1967 besetzten Gebieten andererseits verpflichtet. Unterbleibt die Unterscheidung, dann läuft deutsche Politik Gefahr, der derzeitigen Regierung Israels das Wort zu reden, die versucht, die sogenannte Grüne Linie zwischen Israel und den besetzten Gebieten aufzuweichen und so Ostjerusalem und strategische Gebiete im Westjordanland dauerhaft zu kontrollieren. (…)

Die vom Bundestag erhobene Forderung, BDS-Aktivitäten oder Organisationen, deren Hauptzweck BDS ist, nicht mit öffentlichen Geldern zu unterstützen, ist bereits gängige Praxis. Die durch den Bundestagsbeschluss initiierte Stigmatisierung aller BDS-Unterstützerinnen und -Unterstützer als antisemitisch stellt aber die Zusammenarbeit der politischen Stiftungen, der Kirchen, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und anderer Institutionen mit der palästinensischen Zivilgesellschaft und regierungskritischen Israelis grundsätzlich infrage.

Das hat mit Antisemitismusbekämpfung nichts zu tun, sondern läuft dem deutschen Interesse an einer friedlichen Konfliktregelung in Nahost entgegen und würde sich auch über die arabische Welt hinaus negativ auf Deutschlands Außenbeziehungen auswirken. Weitergehende Forderungen, wie den Ausschluss von BDS-Vertreterinnen und -Vertretern aus öffentlichen Debatten, würden zudem die Meinungsfreiheit in Deutschland über Gebühr einschränken. Statt auszugrenzen sollte deutsche Politik aktiv eine konstruktive Debatte über eine Konfliktregelung in Nahost befördern, die die Menschenrechte aller Betroffenen gewährleistet und das Selbstbestimmungsrecht beider Völker berücksichtigt.

Dr. Muriel Asseburg, Senior Fellow, Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten und Afrika, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin Dr. André Bank, kommissarischer Direktor, Giga – Institut für Nahost-Studien, Hamburg Prof. Dr. Helga Baumgarten, Professorin für Politikwissenschaft (i.R.), Birzeit Universität, besetzte Palästinensische Gebiete Prof. Dr. Martin Beck, Lehrstuhl für gegenwartsbezogene Nahoststudien, University of Southern Denmark (SDU), Odense Prof. Dr. Thomas Demmelhuber, Lehrstuhl für Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Prof. Dr. Ulrike Freitag, Direktorin, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin Prof. Dr. Steffen Hertog, Associate Professor of Comparative Politics, London School of Economics Dr. Margret Johannsen, Senior Research Fellow, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) Prof. Dr. Annette Jünemann, Institut für internationale Politik, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg Prof. Dr. Eberhard Kienle, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris Prof. Dr. Gudrun Krämer, Institut für Islamwissenschaft, Freie Universität Berlin Dr. Markus Loewe, Senior Researcher und Forschungsgruppenleiter Nahost/Nordafrika, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn Prof. Dr. Astrid Meier, Professur für Islamwissenschaft, Orientalisches Institut, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Prof. Dr. Rachid Ouaissa, Lehrstuhl für Politik des Nahen und Mittleren Ostens, Philipps-Universität Marburg Dr. Achim Rohde, Islamwissenschaftler, Goethe-Universität Frankfurt am Main Prof. Dr. Oliver Schlumberger, Lehrstuhl für Politik des Vorderen Orients, Eberhard Karls Universität, Tübingen

———

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5612668/IsraelPalaestina_So-kann-es-nicht-weitergehen

Israel-Palästina: "So kann es nicht weitergehen"

Mehr als 35 ehemalige EU-Außenminister senden einen Appell an die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts. (…)

15.04.2019 um 05:53

Liebe verehrte Kollegen, liebe Hohe Vertreterin!

Es ist Zeit für Europa, für unsere grundsätzlichen Friedensparameter in Israel-Palästina einzutreten.

(…) Leider ist die derzeitige US-Regierung von der seit langem geltenden amerikanischen Politik abgewichen und hat sich von etablierten internationalen Rechtsnormen distanziert. Sie hat bisher nur den Anspruch einer Seite auf Jerusalem anerkannt und zeigt eine verstörende Gleichgültigkeit gegenüber der Ausweitung israelischer Siedlungen. Die USA haben die finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten eingefroren, sowie für andere Programme, von denen Palästinenser profitieren.

Im Gegenzug (...) hat die Trump-Regierung bekannt gegeben, dass sie kurz vor der Finalisierung und Präsentation eines neuen israelisch-palästinensischen Friedensplans steht. Obwohl es unsicher ist, ob und wann dieser Plan veröffentlicht wird, ist es entscheidend für Europa, auf der Hut zu sein und strategisch zu handeln.

Wir glauben, dass Europa einen Plan fördern sollte, der die Prinzipien des internationalen Rechts respektiert wie sie auch die EU-Parameter für eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts widerspiegeln. Diese Parameter (...) drücken unsere gemeinsame Überzeugung aus, dass ein haltbarer Frieden die Schaffung eines palästinensischen Staates Seite an Seite mit Israel auf Basis der Grenzen von vor 1967 mit einem vereinbarten, minimalen und gleichwertigen Landtausch erforderlich macht; mit Jerusalem als Hauptstadt für beide Staaten; (...) und mit einer vereinbarten fairen Lösung für die Frage der palästinensischen Flüchtlinge.

Gleichzeitig sollte Europa jeden Plan ablehnen, der diesem Standard nicht entspricht. (…)

Europäische Regierungen sollten sich außerdem verpflichten, ihre Bemühungen zum Schutz einer lebensfähigen Zwei–Staaten-Lösung zu intensivieren. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass die EU und alle Mitgliedsländer die Implementierung der entsprechenden UN–Resolutionen forcieren. (...) Auch die zunehmenden Versuche, die Arbeit der Zivilgesellschaft zu behindern, machen die europäische Unterstützung für die Verteidiger der Menschenrechte in Israel und Palästina und ihre kritische Rolle für einen haltbaren Frieden wichtiger denn je.

Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete schlittern in Richtung einer Ein-Staat-Realität mit ungleichen Rechten. Das kann so nicht weitergehen. Für die Israelis, für die Palästinenser und für uns in Europa. (…)

Hochachtungsvoll,

Douglas Alexander, ehem. Europaminister Großbritanniens Jean Marc Ayrault, ehem. Außenminister Frankreichs Carl Bildt, ehem. Premier und Außenminister Schwedens Wlodzimierz Cimoszewicz, ehem. Premier und Außenmin. Polens Willy Claes, ehem. Außenmin. Belgiens und Nato-Generalsekretär Massimo d'Alema, ehem. Premier und Außenminister Italiens Karel De Gucht, ehemalige Außenminister und EU-Kommissar Belgiens Uffe Ellemann-Jensen, ehem. Außenminister Dänemarks Benita Ferrero-Waldner, ehem. Außenmin. Österreichs und EU-Kommissarin Franco Frattini, ehem. Außenminister Italiens Sigmar Gabriel, ehem. Vizekanzler und Außenminister Deutschlands Lena Hjelm-Wallén, ehem. Außenministerin Schwedens Eduard Kukan, ehem. Außenminister der Slowakei Martin Lidegaard, ehem. Außenminister Dänemarks Mogens Lykketoft, ehem. Außenminister Dänemarks Louis Michel, ehem. Außenminister Belgiens David Miliband, e. Außenmin. UK Holger K. Nielsen, ehem. Außenminister Dänemarks Marc Otte, ehem. EU-Nahostbeauftragter, Belgien Ana Palacio, ehem. Außenministerin Spaniens Vesna Pusić, ehem. Außenministerin und Vize-Premier Kroatiens Mary Robinson, ehem. UNHCR-Präsidentin, Irland Robert Serry, ehem. UN-Spezialkoordinator für den Nahen Osten, NL Javier Solana, ehem. Außenminister Spaniens, Nato-Generalsekretär Per Stig Møller, ehem. Außenminister Dänemarks Michael Spindelegger, ehem. Außenminister u. Vizekanzler Österreichs Jack Straw, ehem. Außenmin. UK Desmond Swayne, ehem. Minister für intern. Entwicklung, UK Erkki Tuomioja, ehem. Außenminister Finnlands Ivo Vajgl, ehem. Außenminister Sloweniens Frank Vandenbroucke, ehem. Außenminister Belgiens Jozias van Aartsen, ehem. Außenminister der Niederlande Hubert Vedrine, ehem. Außenminister Frankreichs Guy Verhofstadt, ehem. Premier Belgiens Lubomír Zaorálek, ehem. Außenminister Tschechiens

