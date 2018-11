Rezensionen zu Zieglers Arbeiten zur Friedensethik

Der ev. Religionslehrer Theodor Ziegler hat sich seit vielen Jahren mit dem Verhältnis von Theologie, Kirche und Pazifismus auseinandergesetzt. Schon seine Masterthesen haben Kirchengeschichte geschrieben. Sie führte zu einem Beratungsprozess in der Badischen Landeskirche, als dessen Folge zum ersten Mal in der Kirchengeschichte einer Landeskirche in diesem Jahr auf einer Synode darüber beraten wurde, wie ein Prozesaussehen könnte, an dessen Ende Deutschland anstelle einer Armee auf andere Formen und Methoden der Sicherheit zugreift „Szenario: Sicherheit neu denken. Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“, 2018.

Inzwischen hat er auch ein Promotionsschrift vorgelegt, die dieses Thema weiter vertieft.

Zu beidem habe ich eine Rezension geschrieben, die sich wie die Masterthesen im Anhang wiederfinden.