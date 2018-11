Fastenaktion: Der Jemen soll leben

Der Versöhnungsbund hat beschlossen, die Fastenaktion seines ehemaligen Vorsitzenden Matthias Engelke zu unterstützen. Hier der Aufruf



JDer EMEN SOLL LEBEN - Drei-Tage-Fasten - Drei Schritte

Waffenstillstand Versorgung Friedensverhandlungen

Zeitraum: vom 7.-9. Dezember 2018

Die Christenheit feiert am 6. Dezember Nikolaus. Er beschenkte junge Menschen. Was bekommen die Kinder in Jemen geschenkt? Hunger und Tod.

Die Hungersnot in Jemen ist gegenwärtig die größte von Menschen gemachte Katastrophe (Vereinte Nationen). 14 Millionen Menschen sind davon betroffen. 85.000 Kinder sind bereits gestorben (NYT 21.11.2018)

Mit diesem dreitägigen Fasten möchte ich ein Zeichen setzen. Der Jemen braucht einen sofortigen Waffenstillstand. Die bedürftigen Menschen müssen sofort versorgt werden und vor dem Hungertod gerettet werden. Die verfeindeten Parteien gehören an den Verhandlungstisch.

Alle sind eingeladen, sich diesem Fasten ganz oder teilweise anzuschließen oder es auf andere Weise zu unterstützen, die Einladung dazu weiter bekannt zu machen und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.

Kairo, Ard el Golf, am Dienstag, den 27. November 2018

Pfarrer Dr. Matthias-W. Engelke

15, Galal Haggag

Ard el Golf, Heliopolis

Kairo

Ägypten

YEMEN SHOULD LIVE

From the 7th to the 9th of December 2018

Christianity celebrates Nicholas on December 6th. He gave gifts to young people. What do the children get in Yemen? Hunger and death.

The famine in Yemen is currently the largest man-made disaster (United Nations). 14 million people are affected. 85,000 children have already died (NYT 21.11.2018).

I would like to set a sign with this three-day fast.Yemen needs an immediate truce. The needy people must be provided for immediately and saved from starvation. The warring parties belong at the negotiating table.

Everyone is invited to join or otherwise support this fast, to further publicize the invitation and to talk to others about it.

Cairo, Ard el Golf, Tuesday, November 27, 2018

Pastor Dr. Matthias-W. Engelke

15, Galal Haggag

Ard el Golf, Heliopolis

Cairo

Egypt