Youtube heute: Dr. Franz Alt interviewt Clemens Ronnefeldt zum Thema „Wir fuehren Krieg gegen uns selbst“ / F.A.Z.: IPPNW-Anzeige zum Atomwaffen-Verbotsantrag

Liebe Friedensinteressierte,

am heutigen Montag abend um 20.30 Uhr wird ein Interview mit Livechat zum Thema

„Wir führen Krieg gegen uns selbst“

ausgestrahlt, bei dem ich Fragen von Dr. Franz Alt im Rahmen von „Transparenz TV“ beantworte:

https://www.youtube.com/watch?v=FX83IqO7zZg

Friedensinteressierte können sich aktiv per Livechat beteiligen.

Wer keine Zeit hat, kann heute ab 22.00 Uhr die Sendung dauerhaft anschauen und anhören unter:

https://youtu.be/ThQ_fqwvQIw

—————

Am vergangenen Freitag, 19.10.2018, ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein von IPNNW initiierter Aufruf an die Bundesregierung erschienen, dem Atomwaffen-Verbotsantrag beizutreten.

Die Anzeige wurde von 1.684 Personen unterzeichnet und füllt auf Seite 5 eine ganze Seite:

https://www.icanw.de/wp-content/uploads/2018/10/IPPNW-Anzeige_2018_2spalten_FINAL.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

