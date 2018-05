Liebe Friedensinteressierte,

am 06. Mai 2018 finden im Libanon erstmals seit neun Jahren Parlamentswahlen statt, am 12. Mai 2018 entscheidet US-Präsident Trump über die Verlängerung des Iran-Atomabkommens, am 14. Mai 2018 wird die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und dort neu eröffnet.

Alle drei Ereignisse finden vor dem Hintergrund der Eskalation zwischen Israel und Iran statt.

Am vergangenen Montag, 30.4.2018, entschied das israelische Parlament mit 62 gegen 41 Stimmen, dass der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu „unter extremen Umständen“ mit Zustimmung des Verteidigungsministers, derzeit Avigdor Lieberman, einem anderen Land den Krieg erklären kann.

Diesen Vorgang kommentiert Alexandra Föderl-Schmid nachfolgend in der Süddeutschen Zeitung:

http://www.sueddeutsche.de/politik/israel-blankoscheck-fuer-netanjahu-1.3964298 2. Mai 2018

Israel

Blankoscheck für Netanjahu

Der Premier kann künftig Kriegseinsätze allein befehlen - ein Schritt Richtung Autokratie.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erfreut sich einer Machtfülle, die in anderen westlichen Demokratien undenkbar ist. So übt er bereits nebenbei das Amt des Außenministers aus, und in Zukunft kann er auch einen Kriegseinsatz im Alleingang befehlen.

Der Regierungschef muss sich nur noch mit dem Verteidigungsminister beraten. Er muss sich künftig nicht damit aufhalten, das Kabinett einzubinden, und schon gar nicht das Parlament um Zustimmung zur Entsendung von Soldaten bitten, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Damit werden übliche Kontrollverfahren in einer Demokratie außer Kraft gesetzt.

Die Abgeordneten haben Netanjahu - wohl auch unter dem Eindruck der zunehmenden wechselseitigen Kriegsdrohungen zwischen Israel und Iran - einen Blankoscheck ausgestellt. Zwar hieß es einschränkend, dass dieser Alleingang nur für "extreme Umstände" gelte, aber es wurde offengelassen, was genau damit gemeint ist. Das kann ausgenutzt werden.

Zusammen mit dem Versuch, Befugnisse des Obersten Gerichts zu beschneiden, sodass Regierungsentscheidungen auf jeden Fall umgesetzt werden können, sind das besorgniserregende Schritte. Israel ist gerade dabei, sich von einer Demokratie in Richtung einer Autokratie zu entwickeln.

————————

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-die-tippfehler-aus-dem-weissen-haus-a-1205778.html Tippfehler aus Weißem Haus

Wie ein einziger Buchstabe die Welt irritiert

Mittwoch, 02.05.2018 16:12 Uhr

(…) Kurz nachdem Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Montag erklärt hatte, Iran habe in der Vergangenheit ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhalten (was bekannt war) und die Unterlagen dazu in Teheran versteckt, gab das US-Präsidialamt eine fehlerhafte Mitteilung heraus.

Hat? Oder hatte?

"Iran hat ein umfängliches geheimes Atomwaffenprogramm", hieß es in einer offiziellen Pressemeldung und in einem dazugehörigen Tweet. Das allerdings hatte nicht einmal Netanyahu in seiner umstrittenen Pressekonferenz behauptet.

Nachträglich und ohne offizielle Korrektur machte das Weiße Haus aus dem Wörtchen "has" ein "had", aus "hat" also "hatte", den Tweet löschte der Pressestab. Aus einem angeblich andauernden Programm - was ein klarer Bruch des Atomabkommens wäre - wurde so ein gestopptes Programm, über das die Welt seit Langem Bescheid wusste.

Versuchte die US-Regierung hier, Stimmung gegen Iran zu machen und das "Wasser zu trüben", wie ein Berater des früheren US-Präsidenten Obama erklärte? Oder war es ein "Schreibfehler", wie es das Weiße Haus auf Nachfrage von US-Journalisten erklärte?

Unplausibel klingt letztere Erklärung nicht, denn Fehler unterlaufen den Schreibern im Weißen Haus häufiger - genau wie ihrem Chef, US-Präsident Donald Trump. (…)

----------------

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-sorge-vor-krieg-zwischen-israel-und-iran-waechst-a-1205565.html

Montag, 30.04.2018 15:43 Uhr

Angriffe in Syrien

Angst vor Israel-Iran-Krieg wächst

Bei Luftangriffen in Syrien kamen angeblich mehrere Iraner ums Leben.

Ausgeführt wurde der Militärschlag mutmaßlich von Israel.

Eskaliert der Konflikt zwischen den Erzfeinden?

Schwere Raketenangriffe in Syrien haben Sorgen vor einem direkten militärischen Konflikt zwischen Israel und Iran geschürt. Bei den Attacken am späten Sonntagabend auf Militärziele in mehreren Teilen Syriens wurden offenbar mehr als zwei Dutzend Menschen getötet. (…)

——————

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/israel-sieht-wichtiges-signal-atom-vereinbarung-in-korea-staerkt-trump-gegenueber-iran-15564611.html

Israel sieht wichtiges Signal :

Atom-Vereinbarung in Korea stärkt Trump gegenüber Iran

Aktualisiert am 28.04.2018 - 10:24

(…) Israel wertet die Vereinbarung zur Abschaffung der Atomwaffen in Korea als wichtiges Signal für den Nahen Osten. Geheimdienstminister Israel Katz sieht den amerikanischen Präsidenten Donald Trump gestärkt im Bemühen, das Atomabkommen mit Iran neu zu verhandeln. „Er wird jetzt mehr Macht gegenüber Iran haben und vielleicht die Europäische Union davon überzeugen, nicht das schwache Glied in der Koalition zu sein“, sagte Katz. (…)

Katz sagte dazu: „Ich halte es für sehr gut, wenn die Nordkoreaner aus dem Nukleargeschäft aussteigen. Es wird auch für unsere Region gut sein, denn es gibt hier eine Verbindung.“ Seinen Angaben zufolge besteht zwischen Iran und Nordkorea eine Kooperation bei der Entwicklung von Raketentechnologie. (…)

Unterdessen empfahl Iran Nord- und Südkorea, den amerikanischen Präsidenten Donald Trump aus ihrer geplanten Aussöhnung herauszuhalten. „Die amerikanische Regierung hat beim Atomabkommen (mit Iran) bewiesen, dass sie sich nicht an internationale Abkommen hält und daher auch nicht vertrauenswürdig ist“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Samstag. (…)

————————————————

http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/mike-pompeo-kritisiert-iran-bei-nahost-reise-scharf-15566175.html Amerikanischer Außenminister

Pompeo: Werden Irans Terrorismus nicht ignorieren

Aktualisiert am 29.04.2018-15:06

Mike Pompeo ist zu Gast in Saudi-Arabien – und nutzt den Besuch zu heftiger Kritik an Teheran. Auch Israels Staatschef Netanjahu hat mit Blick auf Iran Erwartungen an den „echten Freund Israels“. (…)

Von Riad aus wird der neue amerikanische Außenminister nach Israel und Jordanien weiterreisen. Auch dort dürfte die Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Atomabkommen mit Iran eine wichtige Rolle in den Gesprächen spielen.

Entscheidung bis zum 12. Mai

Wenige Stunden vor einem geplanten Treffen mit Pompeo sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonntag, er wolle „mit ihm über die Entwicklungen in der Region, die wachsende iranische Aggression und natürlich das Atomabkommen mit Iran sprechen, über das es bald eine Entscheidung geben wird“. (…)

Netanjahu nannte den neuen amerikanischen Außenminister Pompeo einen „echten Freund Israels“. Die Beziehungen Israels zu den Vereinigten Staaten seien „stärker denn je“. Netanjahu dankte dem amerikanischen Präsidenten abermals für dessen Entscheidung, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Der Schritt, der bei den Palästinensern großen Zorn ausgelöst hat, ist am 14. Mai geplant.

———————————————————————————————

http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-erwaegt-wiederaufnahme-des-atomprogramms-a-1205962.html

03.05.2018 10:35 Uhr Konflikt mit USA

Teheran erwägt Wiederaufnahme des Atomprogramms

Im Streit mit den USA über das Atomabkommen meldet sich Irans

Botschafter in Großbritannien zu Wort: Falls US-Präsident Trump den Deal kündige,

könnte Teheran die Urananreicherung wieder aufnehmen. (…)

Das 2015 in Wien geschlossene Abkommen sieht vor, dass die Weltmächte im Gegenzug für deutliche Einschnitte beim iranischen Atomprogramm ihre Sanktionen schrittweise aufheben. Die IAEA hat wiederholt bestätigt, dass sich Iran voll an das Wiener Abkommen hält.

————————————————————

https://www.welt.de/politik/ausland/article170479897/Deutsche-Kampfjets-fliegen-erstmals-ueber-Israel.html

Ausland Manöver „Blue Flag“

Deutsche Kampfjets fliegen erstmals über Israel

Veröffentlicht am 09.11.2017 |

Von Gil Yaron, Jerusalem

Nach 100 Jahren fliegt die deutsche Luftwaffe wieder über das Heilige Land – bei der weltweit größten Luftwaffenübung. Ein früherer Teilnehmer ist nicht mehr dabei, aber ein ehemaliger Israel-Feind.

„Es war ein sehr emotionaler Augenblick für uns, als die deutsche Luftwaffe in unserem Bunker parkte“, sagt Oberst Itamar, Kommandeur des israelischen Luftwaffenstützpunktes Uvda. Er sei gerührt gewesen, als vier Eurofighter des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff aus Rostock in die Negevwüste kamen, zum Manöver, 72 Jahre nach dem Holocaust.

Oberstleutnant Gero von Fritschen, Kommodore des deutschen Geschwaders, spricht von einer „großen Ehre, zu den ersten deutschen Kampfpiloten zu gehören, die hier im Luftraum unterwegs sind“. In dieser Woche wird in Israels Wüste Geschichte geschrieben – erstmals seit 100 Jahren fliegen wieder deutsche Kampfflugzeuge durch den Himmel.

Damals waren Aufklärer der Königlich Bayerischen Luftwaffe über der Negevwüste geflogen, um die ersten Luftaufnahmen Palästinas zu machen. Nun nehmen 125 deutsche Soldaten zwei Wochen lang an dem Manöver teil, in dem täglich rund 100 Einsätze gegen Terroristen und der Luftkampf gegen Flugzeuge geübt werden.

Dabei simulieren israelische Experten Bodentruppen, die mit russischen Abwehrraketen ausgerüstet sind. Das Manöver sei für die Bundeswehr ein riesiger Gewinn, man könne in der Wüste viel tiefer und schneller fliegen als im „dicht besiedelten Deutschland“.

Militärische Kooperation zwischen Deutschland und Israel ist kein Novum. Deutsche Drohnen- und Hubschrauberpiloten werden in Israel ausgebildet. Allein 2017 fanden 80 gemeinsame Projekte zwischen beiden Armeen statt, 20 davon zwischen den Luftwaffen.

(…)

Schaut man auf die Flaggen, die im gleißenden Wüstenhimmel wehen, fällt vor allem eines auf: die Abwesenheit der Türkei. Noch vor einem Jahrzehnt war Ankara für Israel ein Verbündeter und strategischer Nato-Partner. Israelische Kampfjets trainierten in der Türkei, die ihre Luftwaffe mit israelischer Hochtechnologie ausrüstete.

Aber Indien ist dabei

Die Machtübernahme Präsident Recep Tayyip Erdogans bereitete dem jedoch ein Ende. Der sympathisiert mit Muslimbrüdern und hat sich zum Schutzherrn der radikal-islamischen Hamas gemacht – des Erzfeinds Israels. Auch im Westen werden angesichts der autokratischen und neoosmanischen Tendenzen am Bosporus Zweifel laut, wie lange Ankara verlässlicher Nato-Partner bleiben kann.

Statt des weißen Halbmonds auf rotem Tuch weht das weiße Kreuz der griechischen Flagge. Dabei gehörte Athen zu den größten Kritikern der Israelis – auch wegen deren gutem Verhältnis zur Türkei. All das ist Vergangenheit. Inzwischen proben griechische und israelische Piloten jährlich gemeinsam. Und die griechische Armee gestattet den Israelis, Probeangriffe gegen ihre S-300 Luftabwehrraketen zu fliegen, um sich auf einen Einsatz gegen den Iran vorzubereiten. (…)

—————————

Im Jahre 2012 haben Personen der Friedensbwegung und der Friedensforschung den nachfolgenden Appell veröffentlicht, der im Mai 2018 wieder - nahezu unverändert - aktuell geworden ist:

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/aktionen/007246.html

Friedens- statt Kriegspolitik im Irankonflikt

Sanktionen und Kriegsdrohungen sofort beenden

Eine Erklärung aus der Friedensbewegung und der Friedensforschung

Der Konflikt mit Iran spitzt sich gefährlich zu. Das vom Westen geplante Ölembargo und der Boykott der iranischen Zentralbank sind gefährliche Interventionen. Schon einmal verhängten Großbritannien und USA in den 1950er Jahren ein Ölembargo gegen Iran, das zum Sturz der demokratisch gewählten Regierung Mossadegh führte. Die heute eingeleiteten Öl- und Finanzembargos treffen vor allem die Menschen im Iran. Obendrein liefern sie dem gegenwärtigen Regime die Rechtfertigung, sich mit Hinweis auf die historische Parallele als Opfer westlicher Aggression und als legitime Verteidiger und Beschützer der Unabhängigkeit des Iran, eines für alle Iraner vorrangigen politischen Ziels, darzustellen. Die militaristischen Strömungen in der Islamischen Republik fühlen sich so geradezu legitimiert, mit der Schließung der Straße von Hormuz im Persischen Golf zu drohen. Die Sanktionseskalation ist auf dem besten Wege, in einen Krieg einzumünden. Er würde nicht nur für die Menschen im Iran katastrophale Folgen haben, sondern auch die gesamte Region auf weitere Jahrzehnte destabilisieren.

Das iranische Volk will - alle Indizien sprechen dafür - weder einen Krieg noch iranische Atombomben. Es wehrt sich allerdings gegen jede militärische Bedrohung von außen. Israels Atomarsenal und die militärische Einkreisung Irans durch die USA, die inzwischen in nahezu allen seinen Nachbarländern Militärbasen errichtet haben, sind wichtige Ursachen für die Rüstungsanstrengungen Irans. Mit der Tolerierung von Israels Atomwaffenarsenal bei gleichzeitiger Bekämpfung des iranischen Atomprogramms tragen USA und EU die Hauptverantwortung dafür, dass kaum ein Oppositionspolitiker im Iran es wagt, die Atompolitik der Islamischen Republik in Frage zu stellen.

Auch in Deutschland und Europa fühlen wir uns mit der zunehmenden Gefahr eines Krieges konfrontiert, der schwerwiegende Folgen für Europa und die Welt haben würde. Wer das Ziel verfolgt, die Islamische Republik durch Intervention von außen zu beseitigen, wird realistische Lösungen für den Atomkonflikt ignorieren. Wir warnen deshalb davor, dass maßgebliche Kräfte in den USA und ihre exiliranischen Mitläufer den Atomkonflikt für einen Regime Change zu instrumentalisieren suchen. Die Behauptung, die Nuklearmacht Iran könne nur durch Krieg verhindert werden, ist irreführend. Wir lehnen sie daher entschieden ab.

(…)

Von der deutschen Bundeskanzlerin fordern wir:

Schließen Sie jede Beteiligung Deutschlands an einem Krieg gegen Iran öffentlich aus und stoppen Sie die riskante Sanktionseskalation. Unterstützen Sie möglichst zusammen mit anderen europäischen Regierungen die von der UNO beschlossene Konferenz für eine massenvernichtungswaffenfreie Zone im Mittleren und Nahen Osten, die 2012 beginnen soll und die bisher in der Öffentlichkeit ignoriert wird. Dabei verspricht dieses Vorhaben, das durch eine KSZE-ähnliche Konferenz ergänzt werden könnte, eine völlig neue Perspektive des Friedens und der Kooperation für die gesamte Region. Nur eine Politik, die alle Staaten der Region, Israel eingeschlossen, zur atomaren Abrüstung und Enthaltsamkeit verpflichtet, kann das gegenseitige Misstrauen beseitigen und den Feindbildern zwischen den Religionen, Völkern und Staaten sowie dem Wettrüsten und den Diktaturen den Boden entziehen.

Wir bitten die UNO, die geplante Konferenz möglichst bald einzuberufen, selbst wenn sie zunächst von Israel oder Iran boykottiert werden sollte. Auf Dauer wird sich niemand in der Region dieser Perspektive verschließen können, ohne seine Glaubwürdigkeit und Legitimation zu verlieren. Über den aktuellen Atomkonflikt hinaus wüchse mit einer ständigen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten (KSZMNO) die Hoffnung, dass ein neuer friedenspolitischer Rahmen zur Lösung anderer aktueller Konflikte, insbesondere des Nahostkonflikts, entstehen könnte.

(Stand: 04.04.2012)

ErstunterzeichnerInnen:

Dr. Franz Alt; Prof. Dr. Elmar Altvater; PD Dr. habil. Johannes M. Becker; Prof. Dr. Hanne-Margret Birckenbach; Reiner Braun; Prof. Dr. Andreas Buro; Daniela Dahn; Prof. Dr. Hans-Peter Dürr; Prof. Dr. Theodor Ebert; Prof. Dr. Dr. hc. Iring Fetscher; Dr. Ute Finckh; Prof. Dr. Drs. hc. Johan Galtung; Prof. Dr. Ulrich Gottstein; Prof. Dr. Peter Grottian; Prof. Dr. Frigga Haug; Evelyn Hecht-Galinski; Prof. Dr. Rudolf Hickel; Matthias Jochheim; Heiko Kauffmann; Prof. Dr. hc. Karlheinz Koppe; Christoph Krämer; Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff; Felicia Langer; Prof. Dr. Mohssen Massarrat; Dr. Christine Morgenroth; Prof. Dr. Wolf Dieter Narr; Prof. Dr. Oskar Negt; Dr. Bahman Nirumand; Prof. Dr. Norman Paech; Prof. Dr. Fanny-Michaela Reisin; Bergrun Richter; Wiltrud Rösch-Metzler; Clemens Ronnefeldt; Prof. Dr. Werner Ruf; Dr. Christine Schweitzer; Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch; Prof. Dr. Gert Sommer; Hans von Sponeck; Eckart Spoo; Prof. Dr. Udo Steinbach; Otmar Steinbicker; Dr. Reiner Steinweg; Mani Stenner; Dr. Peter Strutynski; Helga Tempel; Konrad Tempel; Prof. Dr. Rolf Verleger; Renate Wanie; Dr. Christian Wellmann; Prof. Dr. Herbert Wulf

Organisationen/Initiativen: (…)

