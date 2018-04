Liebe Friedensinteressierte,

1. Die gegenwärtigen globalen Konflikte laufen vor dem Hintergrund einer aktuellen Finanzkrise ab, die laut nachfolgendem F.A.Z.-Artikel noch tiefere Ausmaße hat als im Jahre 2009. Der Artikel zeigt auch auf, warum vor allem die USA und Deutschland in der derzeitigen Krise jeweils zentrale Rollen spielen.

2. Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben am 18. April 2018 einen Sachstand-Bericht vorgelegt mit dem Titel:

"Völkerrechtliche Implikationen des amerikanisch-britisch-französischen Militärschlags vom 14. April 2018 gegen Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien“.

Der Bericht bezeichnet die Angriffe als „völkerrechtswidrig“ und warnt vor dem Messen mit "zweierlei Maß“.

3. Heribert Prantl plädiert für eine neue Entspannungspolitik in seinem SZ-Kommentar: "Warum man mit Russland reden muss."

4. Die Petition "Beenden Sie die Investitionen in Atomwaffen!" empfehle ich zur Unterschrift.

US-Präsident Trump könnte bereits am 12. Mai das Abkommen mit dem Iran aufkündigen, die Folgen wären verheerend: Ein neuer Rüstungswettlauf in der Region würde einsetzen - mit erheblichem Eskalationspotential. Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob es vor allem Europa gelingt, das Atomabkommen zu retten und ein weiterer Krieg in der Region verhindert werden kann.

------------

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/globale-verschuldung-groesser-als-nach-finanzkrise-15549024/der-globale-schuldenberg-ist-15549175.html

Globale Verschuldung:

Tiefer in den roten Zahlen als nach der Finanzkrise

Von Winand von Petersdorff , Washington

Aktualisiert am 19.04.2018 17:33

Mit dem globalen Schuldenberg steigen die Finanzrisiken, warnt der Internationale Währungsfonds. IWF-Direktorin Christine Lagarde nimmt vor allem Amerika ins Gebet. Doch während Amerika sparen muss, soll Deutschland kräftig investieren.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält seine Warnungen vor nahenden Gefahren für die Weltwirtschaft aufrecht. Für den Moment möge der Ausblick strahlend sein, sagte IWF-Direktorin Christine Lagarde am Donnerstag in Washington. „Wir sehen aber mehr Wolken am Horizont als im Oktober.“ Der globale Schuldenstand sei auf einem Allzeithoch, das mache auch die Finanzmärkte verletzlich, sagte Lagarde. „Bei allem Respekt, die Vereinigten Staaten sollten ihr Defizit reduzieren und es nicht ausweiten.“

Die globalen Schulden haben demnach ein Rekordniveau erreicht und entsprechen 225 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Darauf hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem jetzt veröffentlichten Fiscal Monitor hingewiesen. Damit ist die Welt höher verschuldet als 2009, als die globale Finanzkrise auf den öffentlichen und privaten Haushalten lastete. Der Monitor beleuchtet und aggregiert die Schulden aller Wirtschaftsakteure: der Staaten, der Privatleute und der Unternehmen.

Der öffentliche Sektor hat seit der Finanzkrise die zentrale Rolle im Anwachsen des Schuldenberges gespielt. Die Zahlen spiegeln den finanziellen Kollaps nach der Krise und die politischen Programme, mit denen die Krisenfolgen gemildert werden sollten. In den Industrieländern hat die öffentliche Verschuldung ein Niveau von 105 Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht. So hoch war sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Schwellenländer nähern sich Werten der achtziger Jahre, als eine Finanzkrise lateinamerikanische Volkswirtschaften beutelte. In der dritten Gruppe, den ärmsten Ländern, klettert die Verschuldung schnell auf ein für Entwicklungsländer hohes Niveau von 40 Prozent. Dort hat sich die Last des Schuldendienstes in Relation zu den Steuereinnahmen verdoppelt.

Das hohe Niveau der öffentlichen Verschuldung und die Haushaltsdefizite sind nach Einschätzung des IWF besorgniserregend. Die Fachleute befürchten, dass eine plötzliche Straffung der Finanzierungsbedingungen vor allem in hochverschuldeten Schwellenländern zu Kapitalabflüssen führen kann. Das geht aus dem ebenfalls am Mittwoch vorgelegten Bericht zur Finanzstabilität hervor.

Der Balanceakt der Zentralbanken

Vor allem ein Risikoszenario haben die Währungshüter im Auge: In den Vereinigten Staaten könnte die Inflation schneller wachsen als erwartet, weil die amerikanische Regierung die nahezu vollbeschäftigte Volkswirtschaft mit einer kräftigen Steuersenkung und einem milliardenschweren Ausgabenprogramm zusätzlich befeuert hat. In dieser Lage könnte die amerikanische Notenbank genötigt sein, die Geldpolitik schneller zu straffen als allgemein prognostiziert. Das könnte die Finanzierungsbedingungen verändern und zu kräftigen Kapitalabflüssen vor allem in Schwellenländern führen und damit dort die Geldbeschaffung verteuern, was die Konjunktur schwächen würde.

Der IWF weist auf den delikaten Balanceakt hin, den Zentralbanken aktuell zu bewältigen haben: Die extrem lockere Geldpolitik der vergangenen Jahre hat zu historisch günstigen Finanzierungskonditionen für Investoren beigetragen und damit die Volkswirtschaften kurzfristig stimuliert. Das Geld ist so günstig, dass die Investoren auf der Jagd nach Rendite Risiken vernachlässigt haben. Mit der eingeleiteten Normalisierung der Geldpolitik, die in Amerika ihren Anfang genommen hat, sehen sich Investoren veranlasst, ihre Risiken neu zu bewerten. Das könnte in armen Ländern die Refinanzierungsbedingungen schnell verschlechtern.

Deutschland und Amerika gehen getrennte Wege

In den ärmsten Ländern verschlechtern sich die Bedingungen aktuell besonders schnell. Jedes fünfte Entwicklungsland hat ein Schuldenniveau im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung oberhalb von 60 Prozent, während vor fünf Jahren noch keines dieser Länder diesen Schwellenwert überstieg. Mehrere Länder haben ein Schuldenlevel erreicht, das in den neunziger Jahren zur großen Entschuldungsinitiative im Rahmen des Pariser Clubs führte. Doch die neuen Schulden der armen Länder stammen anders als damals weniger von Ländern und staatlichen Entwicklungsbanken als von privaten Geldinstituten und von China, das eine Sonderrolle spielt, weil es nicht Mitglied des Clubs ist. Das macht Überlegungen einer neuen Entschuldungsinitiative so kompliziert.

Der IWF verbindet seine Hinweise auf die Verschuldung mit dem Appell, die Länder sollten die Phase des immer noch kräftigen Wachstums der Weltwirtschaft (knapp 4 Prozent) nutzen, um Finanzpuffer für schlechte Zeiten anzulegen. Zwei Länder spielen in den Darlegungen des Fonds eine Sonderrolle: Deutschland und die Vereinigten Staaten. Die Staatsverschuldung hierzulande schrumpft von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung in den kommenden fünf Jahren auf 42,4 Prozent der Wirtschaftsleistung, ein Rekordwert unter den Industrienationen.

Die Vereinigten Staaten dagegen nähern sich italienischen Verhältnissen: Ihr Schuldenniveau steigt von 108 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt auf 117 Prozent im Jahr 2023. Auf dem Niveau sieht der Fonds auch Italien ankommen. Entsprechend hat er Ratschläge an Deutschland und Amerika. Deutschland solle seinen fiskalischen Spielraum für Investitionen in den Internetausbau, die Kinderbetreuung und die Infrastruktur nutzen. Amerika müsse sparen.

——————————————

https://www.bundestag.de/blob/551344/f8055ab0bba0ced333ebcd8478e74e4e/wd-2-048-18-pdf-data.pdf

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag

Sachstand

Völkerrechtliche Implikationen des amerikanisch-britisch-französischen Militärschlags vom 14. April 2018 gegen Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien

In ihrer völkerrechtlichen Bewertung unterscheiden sich die jüngsten Luftangriffe der Alliierten gegen syrische Chemiewaffeneinrichtungen vom 14. April 2018 nicht grundsätzlich von jenem Militärschlag, den die USA bereits im April 2017 im Alleingang gegen die syrische Luftwaffenbasis Schairat geführt hatte; auch die Militäroperation 2017 ist im Ergebnis einhellig als völkerrechtswidrig bezeichnet worden. (…)

Die völkerrechtliche Literatur sowie die deutsche Presse haben den jüngsten Militärschlag der Alliierten gegen Syrien einhellig als völkerrechtswidrig qualifiziert.

Dass die Durchsetzung solcher Rechtsmechanismen angesichts der russischen (Blockade-)Haltung im VN-Sicherheitsrat oder angesichts der Schwierigkeiten, Untersuchungen der OPCW im syrischen Douma durchzu- führen, eher theoretisch als praktisch und effektiv erscheint, tut der völkerrechtlichen Bewertung keinen Abbruch. Umso mehr fällt in diesem Zusammenhang ins Gewicht, dass im Falle der alliierten Militärschläge vom 14. April 2018 die Ergebnisse der OPCW-Untersuchungen in Syrien nicht einmal abgewartet wurden. (...)

Der Einsatz militärischer Gewalt gegen einen Staat, um die Verletzung einer internationalen Konvention durch diesen Staat zu ahnden, stellt einen Verstoß gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot (Art. 2 Nr. 4 VN-Charta) dar. (...)

Die britische Rechtsposition zu den Militärschlägen gegen Syrien, der sich Deutschland im Grundsatz offenbar angeschlossen hat, kann im Ergebnis nicht überzeugen.

Abgesehen von der fehlenden Kohärenz der „humanitären Anteile“ dieser Argumentation – erstens ist fraglich, ob die Militärschläge wirklich geeignet sind, weiteres Leiden zu verhindern, insbesondere mit Blick auf die mutmaßlich künftigen Opfern des andauernden Syrienkonflikts; zweitens ist fraglich, warum gerade der Chemiewaffeneinsatz angesichts eines sieben Jahre währenden Bürgerkriegs in Syrien das qualitativ entscheidende Ereignis darstellt, um eine humanitäre Intervention zu begründen – stellt der britische Ansatz lediglich eine weitere „ Spielart“ der Rechtsfigur der sog. „humanitären Intervention “ ohne Sicherheitsratsmandat und dem Konzept der völkerrechtlichen Schutzverantwortung (R2P) dar. (...)

Als (gewohnheitsrechtsbildender) Präzedenzfall für einen wie auch immer gearteten Rechtfertigungsgrund „humanitäre Intervention“ taugt der alliierte Militäreinsatz gegen Syrien kaum . Denn das Konzept der Schutzverantwortung, das der Rechtsfigur der „humanitären Intervention“ zugrunde liegt, zielt ausschließlich auf den Schutz der Zivilbevölkerung ab, nicht dagegen auf eine Ahndung von Rechtsverletzungen. (...)

Ob sich mit den Militäreinsätzen von 2017 und 2018 gegen Chemiewaffeneinrichtungen in der Zukunft ein neuer Ausnahmetatbestand vom Gewaltverbot für Fälle von „humanitär begründeten Repressalien“ herausbilden wird, ist nicht gänzlich auszuschließen.

In den völkerrechtlichen Kommentaren zur alliierten Militäroperation gegen Syrien ist in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen worden, dass das Einstehen für eine regelbasierte in- ternationale Ordnung und ihre zentralen Eckpfeiler (wie insbesondere das völkerrechtliche Gewaltverbot) auch von einer entsprechenden klaren und unmissverständlichen Artikulation von Rechtsauffassungen begleitet werden müsse. Politische und rechtliche Glaubwürdigkeit hingen überdies davon ab, dass bei der völkerrechtlichen Beurteilung von Militäroperationen (Beispiele: Russische Krim-Annexion von 2014, NATO-Operation im Kosovo 1999, Militärschläge von NATO-Bündnispartnern gegen Syrien 2018) nicht mit zweierlei Maß gemessen werde.

————————————————

Anmerkung von C. Ronnefeldt:

Mit der Unterstützung sowohl der von den USA, Großbritannien und Frankreich durchgeführten Syrien-Angriffs vom 14. April 2018 als auch der Teilnahme der (prowestlichen) Syrien-Kerngruppe (s.u.) hat sich die deutsche Außenpolitik der Chance beraubt, eine Vermittler- Rolle zwischen den verfeindeten Lagern zu übernehmen, für die sie wegen ihrer nicht-kolonialen Vergangenheit im Nahen und Mittleren Osten geeignet gewesen wäre.

--------------------------

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/neue-diplomatische-initiative-deutschland-in-syrien-kerngruppe-100.html Neue diplomatische Initiative - Deutschland in Syrien-Kerngruppe

25.04.2018 17:52 Uhr Deutschland wird Teil einer neuen diplomatischen Initiative zur Lösung des Syrien-Konfliktes.

Die kleine Kerngruppe wurde von Frankreich ins Leben gerufen.

Bundesaußenminister Heiko Maas wird am Donnerstagabend an einem Syrien-Treffen teilnehmen, bei dem eine neue diplomatische Initiative für eine Friedenslösung vorbereitet werden soll. Auf Einladung Frankreichs soll sich eine Kerngruppe westlicher Staaten mit Partnern aus der Nahostregion beraten.

"Dass wir mit dabei sind, ist für uns auch ein Erfolg", sagte Maas. "Ziel ist es, darüber zu reden, inwieweit wir einen politischen Prozess zur Lösung des Syrien-Konflikts wieder anstoßen können."

-----------------------------

Antje Vollmer „Auch die Grünen scheinen mir sehr geschichtsvergessen“ – Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/2963404 ©2018 Antje Vollmer „

Derzeit wird an den Ersten Weltkrieg erinnert. Der ist auch deswegen ausgebrochen, weil Politiker sich leichtfertig in eine Fehleinschätzung der Lage hinei

– Quelle: https://www.berliner-zeitung.de/2963404 ©2018

http://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-warum-man-mit-russland-reden-muss-1.3945164

15. April 2018, 17:46 Uhr Prantls Blick

Warum man mit Russland reden muss

Die Konfrontation zwischen Westmächten und Moskau in Syrien zeigt:

Entspannungspolitik ist nie zu Ende. Es muss sie auch heute geben.

Von Heribert Prantl

(…)

Die große Entfremdung zwischen dem Westen und Russland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat soeben in der "Bild am Sonntag" von einer "galoppierenden Entfremdung" zwischen dem Westen und Russland gesprochen. Eine ganze Reihe von ehemaligen Politikern hat das zuvor in einem Beitrag in der FAZ auch wie folgt beklagt: "Gegenseitige Sanktionen, die Schließung von Einrichtungen und Dialogforen, die einmal der Verständigung und Kooperation dienten, folgen in immer schnellerem Rhythmus." Helmut Schäfer (Staatsminister im Auswärtigen Amt von 1987 bis 1998), Edmund Stoiber (Bayerischer Ministerpräsident von 1993 bis 2007), Horst Teltschik (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz von 1999 bis 2008), Günter Verheugen, (EU-Kommissar von 1999 bis 2010) und Antje Vollmer (Vizepräsidentin des Bundestags von 1994 bis 2005) bedauern, "dass mit dem Beschwören einer russischen Bedrohung eine neue Aufrüstungsoffensive in Gang gesetzt wird" und dass "die Spirale aus Maßnahmen und Gegenmaßnahmen sich zunehmend von den realen Gründen und Anlässen" löse. Ein Zusammenbruch der westlich-russischen Beziehungen und der Abbruch fast aller Gesprächsforen drohe auch noch den Rest an globaler Stabilität zu gefährden; die Erinnerung an zwei Weltkriege mit Millionen von Toten sei verblasst.

Überwindung der Sprachlosigkeit

Die Mahner plädieren für "die Überwindung der Sprachlosigkeit". Über alle Konflikte und Streitpunkte mit Russland müsse offen geredet werden, ohne Vorbedingungen, Vorverurteilungen und Drohungen. "Deutschland und die Europäische Union sollten dazu die Initiative ergreifen". Die Mahner haben ohne Zweifel und ohne jede Einschränkung recht.

Die Mahner schließen an - an einen Aufruf vom Dezember 2014. Es war ein deutscher Aufruf gegen den Krieg, auf den die USA, die EU und Russland nach Meinung der Unterzeichner "unausweichlich" zutreiben würden; und der Aufruf suchte den Weg zu Befriedung. Roman Herzog, der mittlerweile verstorbene Alt-Bundespräsident, hatte unterschrieben und Hans-Jochen Vogel, der Ehrenvorsitzende der SPD. Unterschrieben hatten Altkanzler Gerhard Schröder, viele ehemalige Minister und Verteidigungsexperten. Sie verurteilten die russische Annexion der Krim als völkerrechtswidrig, konstatierten aber gleichzeitig: "Wir dürfen Russland nicht aus Europa hinausdrängen." Der Aufruf war Ausdruck einer Befürchtung, die damals auch den alten, mittlerweile ebenfalls verstorbenen Helmut Kohl in seinem damals neuen Europabuch plagte: "Im Ergebnis müssen der Westen genauso wie Russland und die Ukraine aufpassen, dass wir nicht alles verspielen, was wir schon einmal erreicht hatten." Es ist unendlich viel schief gelaufen, seitdem Putin am 25. September 2001 seine Rede im Bundestag hielt, in der er ein langfristiges und umfassendes Kooperationsangebot machte.

Die Lehren der Geschichte - seltsam leer, wenn es um Russland geht

Kohl verurteilte 2014 zu Recht, dass die G-7-Staaten Russland aus dem Treffen der größten Industrienationen hinausgedrängt haben. Das war nicht Diplomatie, das war Gehabe; Gehabe ist der Geschlechtstrieb der Politik. Dieses Gehabe ist in den vergangenen drei, vier Jahren immer schlimmer geworden. Die Lehren aus der Geschichte sind seltsam leer, wenn es um Russland geht. Erinnerung heißt Befreiung - auch von den alten Feindbildern und den Methoden, sie aufzubauen. Es gilt, auch in den Giftgas-Debatten die Verteufelung des Gegners und die eigene Selbstgerechtigkeit zu vermeiden.

Es fehlt einem der visionäre Pragmatismus von Egon Bahr. Dieser visionäre Pragmatismus hatte, seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, vermeintlich Unmögliches zum Ziel: mit einer ideologie- und illusionsfreien Politik dem Kalten Krieg allmählich ein Ende zu machen. Das Unmögliche wurde möglich. Das Unmögliche begann ganz klein: Als die Berliner Mauer errichtet war, bestand Brandt-Bahr'sche-Politik nicht darin, ständig nur "Die Mauer muss weg!" zu rufen. Sie wollte die Mauer durchlässig machen und schaffte das zunächst mit einem Passierscheinabkommen, das Westberlinern über Weihnachten Verwandtenbesuche in Ostberlin erlaubte. Das waren die bescheidenen Anfänge des Wandels durch Annäherung. Visionärer Pragmatismus scheut das Kleine nicht - wenn er weiß, dass das Kleine der Einstieg ist zum entfernt liegenden Großen. Das ist es, was den Menschen heute fehlt: Sie haben das Gefühl, sei es in der Europa- oder der Flüchtlingspolitik, dass die Politiker sich im Klein-Klein erschöpfen, dass sie nichts wagen, weil sie kein großes Ziel kennen.

Sanktionen abbauen

Die neue Ostpolitik begann damals damit, dem Ostblock nicht mehr den Rücken zu zeigen, sondern sich ihm zuzuwenden. Die Entspannungspolitik führte zum Grundlagenvertrag mit der DDR; und am Ende stand die gewaltlose Implosion der Sowjetunion. Was lehrt uns das? Es gibt eine Lehre, die weit über das Ende des Ostblocks hinausreicht. Sie lautet: Entspannungspolitik ist nie zu Ende. Es muss sie auch heute geben.

Der frühere Außenminister Genscher hat dem Westen im Jahr 2015, das war ein dreiviertel Jahr vor seinem Tod, geraten, Putin wieder die Hand zu reichen. Das war auch das Anliegen von Egon Bahr. Auch er mahnte, kurz vor seinem Tod bei einer Buchvorstellung: "Wir könnten wie zu Beginn der Entspannungspolitik sondieren - und beginnen, einseitig Sanktionen gegen Russland abzubauen." Die Mahnung gilt immer noch. Sie steht im Testament von Bahr und Genscher. Sie gehört zur Kraft der Hoffnung.

————

Die nachfolgende Petition möchte ich zur Unterschrift empfehlen:

https://www.friedenskooperative.de/atombombengeschaeft

Petition:

Kreditinstitute finanzieren mit Milliardenbeträgen die Herstellung von Atomwaffen. Zu den größten deutschen Geldgebern für Atomwaffen gehörten in den vergangenen Jahren (2014-2017) die Deutsche Bank (6,620 Mrd. Dollar), die Commerzbank (1,264 Mrd. Euro) sowie die Allianz (1,036 Mrd. Dollar).

Wir fordern diese drei Finanzdienstleister auf:

Beenden Sie die Investitionen in Atomwaffen!

----------------------

In eigener Sache:

In meinem Beitrag vom 16.3. der Betreffzeile "S. Gabriels boese Abrechnung mit aktueller Russland-Politik /…" ist mir ein Fehler unterlaufen in meinem Einleitungsssatz, als ich vom "ermordeten Doppelagenten Sergej Skripal“ geschrieben habe.

Offenbar hatte ich im Kopf die Presse-Schlagzeilen vom Mordanschlag unbewusst damit verknüpft, dass die beiden Opfer tot seien, was nicht der Fall war und ist.

Für diesen Fehler, auf den ich erst Ende letzter Woche hingewiesen wurde und der mir selbst bis dato nicht aufgefallen war, möchte ich mich bei allen Leserinnen und Lesern meiner Rundmails entschuldigen.

Ich verbinde diesen Fehler mit der Bitte: Sollte ich trotz gewissenhafter Prüfung meiner Rundmails wieder einmal einen Fehler versenden, bitte ich darum, diesen mir zeitnah mitzuteilen, damit ich auch die Korrektur zeitnah allen nachsenden kann.

Wer meine Rundmail vom 16.3. weitergeleitet hat, möge bitte auch diese Rundmail von heute mit meiner Entschuldigung an die betreffende(n) Person(en) weiterleiten.

Zum Umgang mit Fehlern habe ich mir die Empfehlung von Konfuzius zu eigen gemacht:

„Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler"

https://gutezitate.com/zitat/280003

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ronnefeldt

