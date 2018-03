Liebe Friedensinteressierte,

1. Am Dienstag, dem 27.03.2018, wurde „DIE ANSTALT“ - ZUM THEMA „RÜSTUNGSEXPORT" gezeigt.. Die Wiederholung in 3sat wird am Sonntag, 08.04.2018, 20:15 – 21:05 Uhr gezeigt.

2. Trotz Ankündigung der neuen Bundesregierung, keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien zu liefern, werden die bereits bestellten Patrouillen-Boote ausgeliefert. Der SZ-Kommentar bescheinigt „Doppelmoral“ und das Verspielen „moralischer Glaubwürdigkeit“.

3. Die Eskalation im Fall Skripal schreitet weiter voran. Obwohl es nach wie vor keine klaren Beweise für die Verantwortlichkeit der russischen Regierung gibt, beteiligt sich Bundesaußenminister Heiko Maas in Solidarität mit der Regierung von Großbritannien sowie anderer Nato- Staaten an Strafmaßnahmen gegenüber Russland.

4. Am Beispiel Chile lässt sich aufzeigen, wie u.a. durch Manipulation von Weltbank-Daten bei den Wahlen im Dezember 2017 die sozialistische Präsidentin Michelle Bachelet aus dem Amt gedrängt und der rechte Milliardär Sebastián Piñera ins Präsidentenamt gehoben wurde.

Selten gab es mehr Gründe als in diesem Jahr, sich an den Ostermärschen und Friedenswegen zu beteiligen! Hier die Möglichkeiten:

https://www.friedenskooperative.de/termine?thema=69

————————

http://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-jemen-keine-ruestungsexporte-mehr-1.3833241

19.1.2018

Rüstungsgeschäfte

Keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien

Die Bundesregierung stoppt die Rüstungsexporte an die am Jemen-Krieg beteiligten Länder. Dazu gehören wichtige Empfänger wie Saudi-Arabien oder Jordanien, dessen Aufrüstung die Bundesregierung auch finanziell unterstützt. (…)

——--------

24.3.2018 Bootsdeal mit Saudi-Arabien: Paradebeispiel für die deutsche Doppelmoral

Wir verkaufen keine Waffen in Konfliktgebiete, verspricht die Bundesregierung - um dann Saudi-Arabien Patrouillenboote zu liefern. So verspielt sie ihre moralische Glaubwürdigkeit.

Kommentar von Joachim Käppner

Manchmal, vor Gericht, klärt sich, wie ein Täter an die Schusswaffe gekommen ist, mit der er die Bank beraubt oder einen Menschen getötet hat. Die Kripo findet den Verkäufer, der dann heilige Eide schwört, er hätte niemals ahnen können, dass der Täter die Pistole zu etwas Unrechtem einsetzen würde.

So ähnlich muten die Beteuerungen der Bundesregierung an, man vertraue Saudi-Arabien; das Königreich habe versprochen, die acht demnächst zu liefernden Patrouillenboote nicht im Jemenkrieg einzusetzen. Wie glaubwürdig solche Versicherungen wohl sind in einem mörderischen Konflikt, in dem die saudischen Streitkräfte und ihre Verbündeten das Land, in dem Gewalt und Hunger herrschen, per See blockieren?

In der Theorie gebärden sich die Deutschen gern als Moralos des Rüstungsgeschäftes: Die Richtlinien sind vergleichsweise streng, die Öffentlichkeit ist kritisch, jede neue Regierung bekundet daher guten Willen und verheißt mehr Transparenz. Praktisch aber steht die Bundesrepublik weltweit noch immer auf Platz vier der Waffenexporteure und wickelt Geschäfte ab, welche ebendiesen Richtlinien Hohn sprechen. Der Bootsdeal ist dafür ein Paradebeispiel.

Für bereits vereinbarte Geschäfte gilt ein „Bestandsschutz"

Weiterlesen unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/bootsdeal-mit-saudi-arabien-paradebeispiel-fuer-die-deutsche-doppelmoral-1.3918434

—————————

Zur Eskalation im Fall Skripal - Anmerkungen von C. Ronnefeldt

Im Fall Skripal hat das Auswärtige Amt gestern sowohl durch Außenminister Heiko Maas wie auch durch die Sprecherin des Auswärtigen Amtes die beiden nachfolgenden Texte veröffentlicht.

Insbesondere Heiko Maas, der zuvor Bundesjustizminister war, dürfte vermutlich bewusst sein, auf welche dünnem juristischen Eis er sich mit seiner Erklärung bewegt.

Statt selbst eindeutige Beweise vorzulegen, die für solch drastische Maßnahmen wie die Ausweisung russischer Diplomaten Grundvoraussetzung wären, sendet der Außenminister ein "Signal der Solidarität mit Großbritannien“.

Russland dagegen sieht der Bundesaußenminister aufgefordert, "endlich seiner Verantwortung gerecht zu werden, eine konstruktive Rolle einzunehmen und seiner Aufklärungspflicht nachzukommen. Für uns gilt: Wir werden uns weiter eng mit unseren europäischen Partnern und innerhalb der NATO abstimmen“, so Heiko Maas.

Wäre es nicht an der Zeit, dass die Bundesregierung endlich ihrer Verantwortung gerecht werden würde, aus der Eskalationslogik ausstiege - und eine konstruktive Deeskalationsrolle einnehmen würde?

--------------

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/bm-skripal-ausweisung-russische-diplomaten/1797546

Bundesregierung zum Fall Skripal

26.03.2018 - Pressemitteilung

Außenminister Heiko Maas erklärte dazu heute (26.03.):

Der Angriff in Salisbury hat uns alle in der Europäischen Union erschüttert. Zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mitten in Europa ein chemischer Kampfstoff eingesetzt.

Es ist klar, dass dieser Anschlag nicht ohne Folgen bleiben kann. Wir haben deshalb deutlich Stellung bezogen und uns in der Europäischen Union hinter Großbritannien gestellt.

Wir haben die Entscheidung zur Ausweisung der russischen Diplomaten nicht leichtfertig getroffen. Aber die Fakten und Indizien weisen nach Russland. Die russische Regierung hat bisher keine der offenen Fragen beantwortet und keine Bereitschaft gezeigt, eine konstruktive Rolle bei der Aufklärung des Anschlags spielen zu wollen.

Wir senden damit auch ein Signal der Solidarität mit Großbritannien. Russland bleibt aufgefordert, endlich seiner Verantwortung gerecht zu werden, eine konstruktive Rolle einzunehmen und seiner Aufklärungspflicht nachzukommen. Für uns gilt: Wir werden uns weiter eng mit unseren europäischen Partnern und innerhalb der NATO abstimmen. Wir sind weiterhin offen für einen konstruktiven Dialog mit Russland, der zu vielen internationalen Themen notwendig bleibt.

———

Die Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte heute (26.03.):

Die Bundesregierung hat in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union und mit NATO- Verbündeten entschieden, vier russische Diplomaten aufzufordern, die Bundesrepublik innerhalb von 7 Tagen zu verlassen. Die Aufforderung wurde heute der russischen Botschaft übermittelt.

In der vergangenen Woche hat der Europäische Rat der Bewertung der britischen Regierung zugestimmt, dass für den Giftstoffanschlag auf Sergej Skripal und dessen Tochter Julia in Salisbury eine russische Verantwortung in hohem Maße wahrscheinlich ist und es keine andere plausible Erklärung gibt.

Russland hat es bislang versäumt, auf die britische Aufforderung, zur Aufklärung des Falles beizutragen, angemessen zu reagieren.

Die Ausweisung der vier Diplomaten ist ein starkes Signal der Solidarität mit Großbritannien und signalisiert die Entschlossenheit der Bundesregierung, Angriffe auf unsere engsten Partner und Alliierten nicht unbeantwortet zu lassen.

Der Schritt erfolgt auch vor dem Hintergrund der kürzlichen Cyber-Operation gegen das geschützte IT-System der Bundesregierung, die sich nach bisherigen Erkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit russischen Quellen zurechnen lässt.

Wir appellieren an die russische Führung mit der entstandenen Situation verantwortungsvoll umzugehen: Es ist an Russland, zur Aufklärung beizutragen, die Fragen Großbritanniens zu beantworten und das Novichok-Programm vollumfänglich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) offen zu legen.

Bei aller Entschlossenheit, mit der wir heute gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern reagieren, bleiben wir auch weiterhin zum Dialog mit Russland bereit.

——————————

In der Süddeutschen Zeitung kommentiert Daniel Brössler den Fall Skripal und die Ausweisung russischer Diplomate.

In der heutigen Druckausgabe, 27.3.2018, lautet die Kommentar-Überschrift auf S. 4:

"Fall Skripal

Der Preis der Aggression“

(Anm. von C. Ronnefeldt: gemeint ist die russische Aggression).

-------------

In der Internetversion der SZ lautet die Kommentar-Überschrift:

26. März 2018, 20:13 Uhr

Konflikt mit Moskau

Sergej Skripal wird keine Gerechtigkeit widerfahren

Zusätzlich zur Druckversion hat die SZ-Online-Redaktion folgenden Einleitungssatz vorangestellt, der in der Druckausgabe fehlt:

"Die Ausweisung von Diplomaten hilft dem Doppelagenten nicht, für seine Vergiftung wird sich wohl niemand vor Gericht verantworten müssen. Trotzdem sind die Schritte von Nato und EU richtig." http://www.sueddeutsche.de/politik/konflikt-mit-moskau-sergej-skripal-wird-keine-gerechtigkeit-widerfahren-1.3921474

————————————

Während im Einleitungssatz die „Schritte von Nato und EU richtig“ genannt werden, heißt es wenige Zeilen danach:

"Doch gut möglich ist, dass es den unumstößlichen Beweis dafür nie geben wird, dass der russische Staat hinter der Tat steht. Die konzertierte Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA und 14 EU-Staaten muss deshalb weder richtig noch falsch sein. Mit Recht hat sie nichts zu tun, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es vor Strafgerichten verhandelt wird. (…)

Die westlichen Staaten sind bei ihrer Entscheidung im Wesentlichen den Regeln gefolgt, die schon im Kalten Krieg in ähnlichen Situationen das Handeln bestimmt haben. Es galt das berechtigte Bedürfnis nach Solidarität unter Verbündeten zu befriedigen und die Folgen für Frieden und Sicherheit zu berücksichtigen; es waren die Konsequenzen des Tuns gegen die Folgen des Nicht-Tuns abzuwägen. Die Eskalation birgt Gefahren - jede Botschaft der Schwäche allerdings auch. Zahlreiche westliche Länder haben sich nun für ein starkes Signal entschieden. Es spricht viel dafür, dass das richtig war. (…)

Es wäre wirklich nicht das erste mal, dass sich Fährten der Nachrichtendienste als falsch erweisen. Anders als Putin, der im eigenen Machtbereich ungestraft lügen kann, müssten die Briten für irreführende Informationen aber eines Tages vor ihren Verbündeten gerade stehen. (…)

Für Russland wäre es vorteilhaft gewesen, die EU hätte das alte Spiel von Ausweisung und Gegenausweisung auf Großbritannien begrenzt. Die Ausweisung ihrer als Diplomaten akkreditierten Agenten lediglich aus Großbritannien wäre zu verschmerzen; der Preis, den die Briten zu bezahlen haben, wäre dann deutlich höher ausgefallen als jener, den Russland tragen muss. Nun aber haben sich die Kosten für Russland drastisch erhöht. Das verschärft die Spannungen zwischen Russland sowie den USA und der EU auf der anderen Seite. Es verändert aber, so ist zu hoffen, Putins Kosten-Nutzen-Rechnung vor möglichen neuen Aggressionen.

Diese Logik ist furchtbar, aber es gibt aus ihr kein Entkommen durch Flucht aus der Wirklichkeit. Schon vor Jahren hat Wladimir Putin entschieden, dass der Weg zur Stärkung Russlands nur über die Spaltung und Schwächung des Westens führt. Wer darauf mit maßloser Eskalation reagiert, spielt ihm in die Hände. Wer ihn untätig gewähren lässt, allerdings auch."

------------------

Anmerkung von C. Ronnefeldt:

Wohl selten hat die SZ einen derart in sich widersprüchlichen Kommentar abgedruckt.

—————

Dass es in Deutschland auf dem „(sport-)diplomatischen Parkett“ gegenüber Russland Fehler gibt, die erst später erkannt werden, zeigt dieses kuriose Beispiel:

Am 18. März 2018 spielten bei den "Rugby Europe International Championships" in Köln die Nationalmannschaften aus Deutschland und Russland:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=BRZ6zzxHfOw

Die russische Nationalhymne wurde vom Stadionsprecher angekündigt, aber mit dem Text der alten sowjetischen Nationalhymne abgespielt.

Die russischen Spieler bemerkten den Fehler, einige blieben stumm und sangen (zuerst) nicht mit, andere stimmten mit ein.

————————————————

Viele Ostermärsche haben das Thema „Wirtschaft“ zum Thema, eine Wirtschaft, die nach Papst Franziskus tötet.

Am Beispiel Chile lässt sich aktuell aufzeigen, wie strukturelle Gewalt im Wirtschaftssektor funktioniert, ohne dass ein Schuss fällt oder ein Panzer in Bewegung gesetzt wird - anders noch als 1973:

https://de.wikipedia.org/wiki/Putsch_in_Chile_1973

Am 11. September 1973 putschte das Militär in Chile. Der drei Jahre zuvor demokratisch gewählte sozialistische Präsident Salvador Allende nahm sich das Leben, nachdem die Luftwaffe begonnen hatte, den Präsidentenpalast La Moneda zu bombardieren, und Putsch-Militär in den Palast eingedrungen war. Eine Junta unter der Führung von Augusto Pinochet regierte Chile daraufhin bis zum 11. März 1990 als Militärdiktatur. Der Putsch wurde von den USA politisch und finanziell unterstützt, vor allem durch verdeckte Operationen der CIA. (…)

————

Wie im Dezember 2017 der Regierungswechsel in Chile auch mit weniger drastischen Mitteln mitorganisiert wurde, um die sozialistische Präsidentin Michelle Bachelet aus dem Amt zu drängen und den rechten Milliardär Sebastián Piñera ins Amt zu heben, davon handelt der nachfolgende Artikel:

https://www.taz.de/!5474600/

taz, 16.1.2018 Länder-Ranking der Weltbank

Daten zu Chiles Wirtschaft manipuliert

Jürgen Vogt, Korrespondent Südamerika

Jahrelang hat die Weltbank Chile zu schlecht eingestuft.

Sie wollte damit wohl einen Milliardär politisch unterstützen.

Der ist jetzt Präsident.

Chile wurde über mehrere Jahre hinweg in einem Länder-Ranking für Unternehmerfreundlichkeit von der Weltbank zu schlecht eingestuft, berichtet das Wall Street Journal. Die in Washington angesiedelte Entwicklungsbank habe ihre Daten über Chiles Wirtschaft aus „politischen Motiven“ manipuliert, so der Weltbank-Chefökonom Paul Romer am Samstag.

Ziel sei es gewesen, die sozialistische Präsidentin Michelle Bachelet in ein schlechtes Licht zu rücken, um damit den Wahlsieg ihres konservativen Nachfolgers Sebastián Piñera zu unterstützen. Durch eine „irreführende und ungerechte“ Änderung der statistischen Methoden wurde bewusst ein düsteres Bild über die Leistungsstärke der chilenischen Wirtschaft gezeichnet, so Romer. Nicht die Maßnahmen der Regierung Bachelet hätten die schlechte Position im Ranking verschuldet.

Gegenwärtig liegt Chile in der Rangliste der Weltbank unter den 190 Ländern auf Platz 55. Beim Amtsantritt von Michelle Bachelet 2014 rangierte Chile auf Platz 34. Als Folge sanken die Investitionen während dem Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent und damit auf das Niveau von 2006. Schon während Bachelets erster Amtszeit war das Land in dem Ranking stetig gesunken, dagegen während Piñeras erster Amtsperiode (2010–2014) kontinuierlich gestiegen.

Der rechte Milliardär Sebastián Piñera hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Dezember erneut gewonnen. Abermals machte er Chiles Wirtschaft zum zentralen Wahlkampfthema. Jetzt steht fest, dass er mit manipulierten Daten auf Stimmenfang gegangen war. Im Gegensatz zu den Aussagen der rechten Opposition hätten sich „die wirtschaftlichen Bedingungen Chiles während der Regierungszeit Bachelets nicht verschlechtert“, sagte Romer. -----------------------

zum gleichen Thema:

http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-01/doing-business-rankings-manipulation-chile-weltbank

———————————————————————————————

