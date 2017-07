vom 29. Juli - 9. August 2017 im Rahmen der Kampagne "Büchel ist überall - atomwaffenfrei.jetzt"

In diesem Jahr wird die internationale öffentliche Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt und den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland/Büchel an verschiedenen Orten in Deutschland ihr Fastenzelt aufschlagen.



Wir laden herzlich dazu ein, an den Gedenkfeiern/Andachten teil zu nehmen. Sie finden unter freiem Himmel statt. Bei schlechtem Wetter können wir in Krefeld in die Alte Kirche gehen.

Veranstalter ist der Internationaler Versöhnungsbund - Initiativkreis gegen Atomwaffen/Regionalgruppe Cochem/Zell.



Für Gespräche und Diskussionen am Fastenzelt besteht reichlich Gelegenheit.







Hier die Übersicht über die Orte und Zeiten:



1. Station: MUTLANGEN GMÜND, Spitalmühle, 73525 Schwäbisch-Gmünd, Spitalhof 3

Samstag, den 29.7.



- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Sonntag, den 30.7.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 10.00 Uhr Gottesdienst, Mitwirkung



2. Station: STUTTGART-VAIHINGEN, EUCOM, 70563 Stuttgart-Vaihingen, Katzenbachstr.

Sonntag, den 30.7.



- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Montag, den 31.7.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



3. Station: WIEHL, Weiherpark am Friedensgedenkstein, 51674 Wiehl, Weiherpark

Montag, den 31.7.



- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Dienstag, den 1.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Mittwoch, den 2.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Donnerstag, den 3.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Freitag, den 4.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Samstag, den 5.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



4. STATION: KREFELD, Alte Kirche, 47798 Krefeld, Quarteln 13

Samstag, den 5.8.



- 18.00 Uhr Ökumenische Friedensandacht



Sonntag, den 6.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der Alten Kirche

- 12.00 Uhr Gedenkfeier anlässlich der Zerstörung Hiroshimas durch eine Atombombe der Vereinigten Staaten von Amerika am 6. August 1945



5. Station: KÖLN-PULHEIM, Evangelische Kirche, 50259 Pulheim, Gustav-Heinemann-Str. 28

Sonntag, den 6.8.



- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht anlässlich der Zerstörung Hiroshimas durch eine Atombombe der Vereinigten Staaten von Amerika am 6. August 1945



Montag, den 7.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht

- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Dienstag, den 8.8.



- 8.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



6. Station: ATOMWAFFENLAGER BÜCHEL, Haupttor, 56828 Alflen, Kreisverkehr L52

Dienstag, den 8.8.



- 20.15 Uhr Gedenkfeier/Andacht



Mittwoch, den 9.8.



- 11.02 Uhr Gedenkfeier anlässlich der Zerstörung Nagasakis durch eine Atombombe der Vereinigten Staaten von Amerika am 9. August 1945 zugleich Abschluss der 20-Wochen-Aktion im Rahmen der Kampagne "Büchel ist überall - atomwaffenfrei.jetzt"



im Anschluss: Fastenbrechen



Interessenten die gerne ganz oder teilweise an dieser Fastenaktion teilnehmen oder mitwirken möchten wenden sich bitte an mwEngelke@t-online.de.



Weitere Informationen unter: http://fastenkampagne.blogspot.de/.