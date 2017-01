Liebe Friedensinteressierte,

mit zwei guten Nachrichten möchte ich das Jahr 2017 beginnen:

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/die-anstalt-klage-zeit-journalisten-scheitern-vor-dem-bgh-a-1129417.html

"Die Anstalt" "Zeit"-Journalisten scheitern mit Klage gegen ZDF-Satire

"Die Anstalt" thematisierte 2014 in einer Folge die Verbindungen von Journalisten zu Lobbygruppen.

Daraufhin klagten zwei Mitarbeiter der Wochenzeitung "Die Zeit" - ohne Erfolg.

Dienstag, 10.01.2017

Der Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", Josef Joffe, und der "Zeit"-Journalist Jochen Bittner sind mit ihrer Unterlassungsklage gegen die ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" endgültig gescheitert. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte am Dienstag weitgehend ein zuvor gefälltes Urteil des Landgerichts Hamburg. Die Satiresendung hatten in einer Folge die Verbindungen der beiden Journalisten zu gewissen Lobbyorganisationen veranschaulicht.

Worum es genau ging: In der Sendung vom 29. April 2014 thematisierte "Die Anstalt" die Frage der Unabhängigkeit von Journalisten beim Thema Sicherheitspolitik. Dabei wurde angegeben, Joffe sei Mitglied, Vorstand oder Beirat in acht transatlantischen Organisationen, Bittner Mitglied in drei entsprechenden Thinktanks.

Die beiden Journalisten reagierten mit einer einstweiligen Verfügung gegen "Die Anstalt", die dann vom Landgericht Hamburg teilweise widerrufen wurde. Daraufhin klagten Joffe und Bittner vor dem Landgericht und beriefen sich darauf, dass die Verbindungen - die in der Sendung auf mehreren Schautafeln zu sehen waren - nicht korrekt dargestellt gewesen seien.

Der BGH hat entschieden: Die Angaben zu den Interessenkonflikten wegen unstreitiger Mitgliedschaften in Lobbyorganisationen stimmen grundsätzlich. Dass eine Schautafel dazu fehlerhaft gewesen sei, spiele in einer satirischen Sendung keine entscheidende Rolle.

Laut BGH muss in einem satirischen Fernsehbeitrag zudem beachtet werden, "welche Botschaft bei einem unvoreingenommenen und verständigen Zuschauer angesichts der Vielzahl der auf einen Moment konzentrierten Eindrücke ankommt". Der Sendung lasse sich deshalb im Wesentlichen nur die Aussage entnehmen, es bestünden "Verbindungen zwischen den Klägern und in der Sendung genannten Organisationen". Diese Aussage sei zutreffend.

——

Zur Erinnerung:

Dr. Jochen Bittner hat am 4.11.2013 in der New York Times den Paradigmenwechsel hin zu einer stärker militärisch gestützten deutschen Außenpolitik für die internationale Öffentlichkeit mit dem Artikel "Rethinking German Pacifism" eingeleitet. Sein Beitrag begann mit dem Satz: "Würde das Deutschland von heute das Deutschland von 1944 befreien helfen? Sie müssen nicht Angela Merkels Telefon abhören, um die Antwort zu finden: Sie ist Nein." (Übersetzung: C.R.).

http://www.nytimes.com/2013/11/05/opinion/bittner-rethinking-german-pacifism.html?_r=0

Hans-Christoph von Sponeck, ehemaliger UN-Koordinator in Irak und ehemaliger Beigeordneter des UN-Generalsekretärs, Dr. Peter Strutynski, Friedensforscher und Sprecher des Kasseler Friedensratschlages und ich haben gemeinsam eine Entgegnung zu dem von Dr. Bittner verfassten Essay verfasst. Die New York Times lehnte den Abdruck ab. Der US-Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes veröffentlichte den Text auf seiner Homepage.

http://forusa.org/blogs/for-germany/response-rethinking-german-pacifism/12889

An der Entstehung der Studie "Neue Macht - Neue Verantwortung“ des German Marshall Fund (GMF) und der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) haben mit Dr. Jochen Bittner (Die Zeit) und Dr. Nikolas Busse (F.A.Z.) auch zwei Leitmedien-Journalisten teilgenommen.

—----------

Die zweite gute Nachricht:

Der Pressedienst MENA (Middle East Near East) der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) berichtet in seiner Ausgabe 2/2017:

"In den USA formiert sich Kritik an den Plänen des neuen US-Präsidenten

Dass es seine Top-Priorität sei, den Nukleardeal mit Iran rückgängig zu machen, hat der designierte US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten mehr als einmal betont. Gegen diese Pläne begehren nun 37 führende US-amerikanische Wissenschaftler auf. William J. Broad berichtet für die New York Times von einem offenen Brief, den prominente Intellektuelle, darunter Nobelpreisträger und ehemalige Berater im Weißen Haus, an Trump gerichtet hätten. Darin warnten sie davor, das Nuklearabkommen zu torpedieren, sei es doch ein mächtiges Bollwerk gegen die iranischen Absichten, Nuklearwaffen zu produzieren. Durch das Abkommen habe sich die Zeitspanne, die Iran benötige, um waffenfähiges Plutonium anzureichern, von wenigen Wochen auf mehrere Monate erhöht. Das sei ein enormer Erfolg, der nicht gefährdet werden dürfe. (New York Times vom 02.01.2017)"

https://www.nytimes.com/2017/01/02/science/top-scientists-letter-trump-iran-nuclear-deal.html?_r=0

Alle Beiträge von Clemens Ronnefeldt finden sich in unserem FriedensBlog.