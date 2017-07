Gerne lade ich ein zu Konzerten und Begegnungen mit der Musikgruppe KIÑEHUEN aus Talca in Chile.

Die vb - Reginalgruppe Magdeburg hat die Tour organisiert.

Es sind 5 Musiker und Musikerinnen, die im Jahr des Reformationsjubiläums Deutschland besuchen möchten.

Im Gepäck haben sie mit ihren Instrumenten die Melodien und Rhythmen ihrer Heimat in den Anden, worin sie ihren Glauben ausdrücken.

"Aùn se trata de jesus" ist der Titel der Konzerte. "Noch immer handelt es sich um Jesus".

Im Jahre 1987, zur Zeit der Diktatur in Chile, hatte sich die Gruppe gegründet. In Not und Bedrängnis fanden sie im Musizieren und Texten neu in ihre Energie und Ausrichtung. So kamen im Laufe der Zeit immer neue Lieder hinzu, um den tiefen sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Nachfolge von Jesus Christus zu begegnen. Der Kontakt zur Gruppe entstand in meinen Sabbatjahr 2001, als ich in Talca in einem Frauenbildungsprojekt tätig war.

Hier die Konzerttermine:

Mi, 19.7. 14.30 Uhr Konzert in Wittenberg, Ort: Marktplatz Wittenberg – Reformationsjubiläum

Do, 20.7. 14.30 Uhr Konzert in Wittenberg, Ort: Marktplatz Wittenberg- Reformationsjubiläum

Fr,21.7. 19.30 Uhr Geistliche Abendmusik, Ort: Erfurt, Kaufmannskirche

Mo, 24.7. 16 Uhr Musik und Begegnung, Ort: St. Josefsgemeinde, St. Josefstr. 13, Magdeburg

Die, 25.7. 16 Uhr Musik und Begegnung, Ort: Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2, 39126 Magdeburg

Sa. 29.7. ab 15 Uhr, Begrüßung und Austausch, ab 16 Uhr Konzert, danach gemeinsames Singen und Erzählen mit besonderen Informationen zur Erd-Charta, Ort: Vitopia Projekt, Herrenkrug 2, 39114 Magdeburg

So: 30.7. 16 Uhr Konzert in Poppau 21, 38489 Beetzendorf (Ökodorf Sieben Linden)