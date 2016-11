Liebe Friedensinteressierte,

beiliegend drei Beiträge:

- ein Interview mit Staffan de Mistura, dem UN-Sondergesandten für Syrien

- eine ausführliche Analyse von Rainer Hermann über die internen arabischen Konflikte

- ein Artikel von Berthold Kohler, der sich in der F.A.Z. für eigene deutsche Atomwaffen ausspricht.

Während die ersten beiden Beiträge erhellende Einsichten liefern, möchte ich anregen, dem dritten Artikel deutlich zu widersprechen - das Kontaktformular für Leserbriefe habe ich am Ende beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

-------------------------

http://www.ipg-journal.de/interviews/artikel/jede-regel-des-humanitaeren-voelkerrechts-missachtet-1727/

„Jede Regel des humanitären Völkerrechts missachtet“

Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura über die Notwendigkeit einer politischen Lösung für den Krieg in Syrien.

Von Staffan de Mistura | 29.11.2016

Vor kurzem haben Sie den syrischen Außenminister Walid al-Muallem in Damaskus getroffen. Sind Sie enttäuscht darüber, dass er Ihren Vorschlag einer Selbstverwaltung für den östlichen Teil Aleppos abgelehnt hat?

Selbstverständlich bin ich enttäuscht. Es geht darum, dass die Zivilisten im Osten Aleppos nicht einer Konfliktbeendigung zum Opfer fallen dürfen. Das habe ich gegenüber der syrischen Seite zum Ausdruck gebracht und werde dies weiterhin tun. Die syrische Regierung war nicht damit einverstanden, dass ich eine besondere Ausnahmeregelung für Aleppo erreichen wollte. Ich bin der Ansicht, in Aleppo darf nicht das gleiche geschehen wie in anderen Städten, etwa in Homs, das monatelang bombardiert wurde. Am Ende waren die Menschen völlig erschöpft und gerade noch in der Lage, sich nach Monaten der Belagerung auf den eigenen Beinen aus der Stadt zu schleppen.

Der Krieg in Syrien dauert nun bereits fünf Jahre. Er hat fast eine halbe Million Menschenleben gekostet und fast fünf Millionen Syrerinnen und Syrer haben Zuflucht in Nachbarstaaten oder in Europa gesucht. Alle Strategien zur Beendigung der Gewalt sind bislang fehlgeschlagen. Im Gegenteil, die Lage wird immer schlimmer. Warum?

Dafür gibt es sehr viele Gründe. Mein Auftrag wird offiziell und inoffiziell als (fast) „Mission Impossible“ betrachtet. Das ist nicht überraschend, betrachtet man die einzigartige Komplexität des Konflikts. Denken Sie nur daran, wie er sich entwickelt hat: Alles begann mit einer Revolte, die zunächst von der Zivilgesellschaft ausging und friedlich war. Dieser folgte eine militärische Reaktion, die wiederum eine gegen das Militär gerichtete Revolte auslöste. Daraufhin kam es zu einem landesweiten Aufstand und de facto zu einem Bürgerkrieg. Schließlich weitete sich dieser regional aus und führte zu Stellvertreterkriegen, zum Beispiel unter Beteiligung von Iran, Saudi-Arabien, der Türkei und Katar.

Es ist sehr schwierig, alle 98 oppositionellen Gruppen zusammenzubringen und zu erreichen, dass sie mit einer Stimme sprechen.

Schließlich kam mit der Beteiligung der USA und Russlands noch ein geopolitischer Aspekt hinzu. Beide Staaten sind Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die – zumindest früher – nicht nur nicht zusammengearbeitet haben, sondern völlig unterschiedliche Positionen vertraten. Zu all diesen Faktoren kommt die Terrororganisation „Islamische Staat“‘ (IS) als weiterer Akteur hinzu. Diese hat zuvor noch in keinem Konflikt eine Rolle gespielt und tut dies heute lediglich noch in Irak. Wenn Sie sich all dies vor Augen führen, erkennen Sie, wie kompliziert die Lage ist. Das die Opposition nicht einheitlich auftritt, sondern aus höchst unterschiedlichen Gruppen besteht, verschärft die Komplexität zusätzlich. Es ist sehr schwierig, alle oppositionellen Gruppen zusammenzubringen und zu erreichen, dass sie mit einer Stimme sprechen. Es gibt momentan 98 bewaffnete Gruppen in Syrien. Allein wenn Sie versuchen, eine einfache Waffenruhe zu erreichen, müssen Sie all diese Akteure berücksichtigen.

Sie haben in der Vergangenheit bereits in 19 Konflikten vermittelt. Würden Sie sagen, dass die Strategien zur Konfliktlösung an der einzigartigen Komplexität scheitern?

Die Komplexität ist einzigartig und für das Scheitern mitverantwortlich. Da ich Arzt werden wollte, als ich noch sehr jung war, verwende ich beim Konfliktmanagement manchmal eine medizinische Analogie. In der Medizin muss eine Krankheit so früh wie möglich behandelt werden, denn sonst verschlimmert sie sich, wird sehr komplex und es kommen zusätzliche „opportunistische Mikroben“ hinzu. In diesem Fall war es der IS. In diesem grausamen Krieg ist bislang jede einzelne Regel des humanitären Völkerrechts missachtet worden, und es gibt Angriffe auf alles und jeden: Medizinerinnen und Mediziner, Pflegepersonal, Kinder, Krankenhäuser, Schulen und Moscheen.

Warum hat bisher kein einziger Lösungsansatz, wie beispielsweise Sicherheits- und Flugverbotszonen, humanitäre Korridore, die Eindämmung des Zustroms von Waffen oder lokale Waffenruhen, zum Erfolg geführt?

Kommen wir noch einmal auf die medizinische Analyse zurück. Ich habe bereits jede einzelne der von ihnen genannten Strategien herangezogen: Als in Zentralamerika während des Kalten Krieges ein Bürgerkrieg herrschte oder bei den Konflikten in Äthiopien oder in Somalia, nutzten wir häufig Impfungen als Einstieg. Anschließend wurde ein humanitärer Korridor eingerichtet, wir erhielten Zugang für humanitäre Hilfsleistungen und schließlich gab es eine Sicherheitszone, die wir nutzten, um weitere Möglichkeiten zu schaffen.

Unser Vorgehen wird von denjenigen, die am Konflikt in Syrien beteiligt sind, genau beobachtet. Wenn wir beispielsweise den Vorschlag einer medizinischen Evakuierung unterbreiten, werden wir gefragt: Wäre es kompliziert, ungerecht und schwierig, das zu tun? Die Antwort lautet: Nein. Unsere Lastwagen und Krankenwagen stehen bereit, und es geht lediglich um 200 Menschen, die aus dem östlichen Teil Aleppos evakuiert werden sollen. Für Schwierigkeiten sorgt die syrische Regierung, da sie der Meinung ist, dass es nur eine medizinische Evakuierung geben sollte und keine Medikamente, Nahrungsmittelhilfe oder weitere Ärztinnen und Ärzte. Aber auch oppositionelle Gruppen haben die Situation komplizierter gemacht.

Eines Tages wird dieser Krieg unter dem Aspekt beschrieben werden, wie viele „Störenfriede“ sich einmischten.

Es gibt auch eine andere Seite der Medaille: Der amerikanische Außenminister John Kerry und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich war an den Gesprächen beteiligt und habe diese beobachtet. Als Russland und die USA am 26. Februar 2016 gemeinsam eine Vereinbarung über eine Waffenruhe erzielten, hat das funktioniert. Für drei Monaten wurden die Kampfhandlungen eingestellt und selbst die 98 bewaffneten Gruppen haben sich daran gehalten. Nach meiner Auffassung ist es auf diese Weise gelungen, fast 11 000 Menschenleben zu retten und es konnten 1,2 Millionen Menschen von humanitären Hilfsleistungen erreicht werden. Leider kamen dann die „Störenfriede“. Eines Tages wird dieser Krieg unter dem Aspekt beschrieben werden, wie viele „Störenfriede“ sich einmischten – das gilt übrigens für beide Seiten.

Was erwarten Sie von der neuen US-Regierung unter Donald Trump?

Ich habe bislang weder den künftigen Präsidenten Donald Trump noch sein Team getroffen. Für den Bereich der auswärtigen Angelegenheiten sind die Personalentscheidungen ja noch nicht getroffen, mit Ausnahme des nationalen Sicherheitsberaters, den ich aus Irak kenne. Ich kann nur das beurteilen, was Donald Trump öffentlich geäußert hat. Er hat sich vor allem auf den Kampf gegen den IS und den Terrorismus konzentriert. Der UN-Standpunkt ist, dass es nur zwei terroristische Organisationen gibt: der IS und die Al-Nusra-Front. Die syrische Regierung erhebt häufig die Behauptung, dass jeder, der mit militärischen Mitteln gegen die Regierung kämpft, ein Terrorist sei. Die USA und Russland stimmen mit dem UN-Standpunkt überein, zumindest im UN-Sicherheitsrat. Wenn der Kampf gegen den IS und den Terrorismus eine Priorität des künftigen amerikanischen Präsidenten ist, würde ich das begrüßen.

Wenn der Kampf gegen den IS und den Terrorismus eine Priorität des künftigen amerikanischen Präsidenten ist, würde ich das begrüßen.

Wir werden einen Punkt ausführlicher mit der neuen US-Regierung erörtern: Wenn man den IS tatsächlich besiegen und nicht nur bekämpfen will, muss man eine politische, inklusive und umfassende Lösung in Syrien und in Irak anstreben. Daesch konnte daraus Nutzen ziehen, dass es vielerorts ein Gefühl der Nichtzugehörigkeit gibt, ganz besonders in den Sunni-Gemeinschaften. Ohne eine politische Lösung werden allenfalls ein paar Siege errungen und der IS wird wie ein Pilz wieder aus dem Boden sprießen. Wenn Sie zu der medizinischen Analogie zurückkehren wollen, wäre die Bekämpfung des IS ein Antibiotikum. Um den Körper wirklich zu retten, müssen sie allerdings sicherstellen, dass er nicht in Zukunft von anderen Krankheiten befallen wird. Das bedeutet eine politische, inklusive Lösung wie in Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats vom 18. Dezember 2015 vorgesehen.

Könnte die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2017 Gelegenheit bieten, eine weitere Waffenruhe auszuhandeln?

Zu diesem Zeitpunkt wäre Donald Trump bereits als Präsident im Amt, wenn auch noch nicht lange. Aus meiner Sicht ist das ein sehr interessanter Zeitpunkt, um festzustellen, wo wir mit der neuen US-Regierung und ihren Gesprächen mit Russland stehen. Dies ist meiner Meinung nach weiterhin von entscheidender Bedeutung für die Konfliktlösung in Syrien. Russland dürfte kaum ein Interesse daran haben, in den nächsten Jahren weiter in den Krieg in Syrien verstrickt zu sein, geschweige denn, sich am Wiederaufbau Syriens finanziell zu beteiligen. Ich sehe also einen gewissen Spielraum und es könnte sein, dass von der Münchner ersten Signale in diese Richtung ausgehen.

Das Interview fand am 22. November 2016 in Berlin statt. Die Fragen stellten Anja Papenfuß (ipg-journal) und Sylvia Schwab (VEREINTE NATIONEN). Die ungekürzte Fassung des Interviews erscheint in Heft 6/2016 von VEREINTE NATIONEN.

Staffan de Mistura

Staffan de Mistura ist seit dem 10. Juli 2014 UN-Sondergesandter für Syrien. Der schwedisch-italienische Diplomat hat zuvor zahlreiche hochrangige Posten in den Vereinten Nationen inne, unter anderem im Irak, im ehemaligen Jugoslawien, in Somalia, Ruanda und im Libanon.

-------------------------

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/analyse-warum-gibt-es-keinen-frieden-im-nahen-osten-14543281.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Analyse

Warum gibt es keinen Frieden im Nahen Osten?

Vieles im Nahen Osten ist gescheitert, vor allem staatliche Strukturen.

Jetzt, da der IS zurückgetrieben wird, steht ein neuer Umbruch bevor.

Wird die Macht von Religion und Stämmen weiter gestärkt? Eine Analyse.

29.11.2016, von Rainer Hermann

(…)

Grenzverschiebung? Das könnte zum Dominoeffekt führen

Sollten diese zerstörerischen Prozesse nicht gestoppt und umgedreht werden, stehen der arabischen Welt viele Jahre Krieg bevor, in denen bestehende territoriale Nationalstaaten weiter unter Druck geraten und sich neue nicht bilden können. Die Entwicklung der arabischen Welt wird auch davon abhängen, wie sich der Rest der Welt entwickelt. Entscheidend werden jedoch die inneren Prozesse sein. So wird es so lange keine stabilen Staaten und keine stabile regionale Ordnung geben, wie die Faktoren, die zu den Massenprotesten des Jahres 2011 geführt haben, weiter wirken. Um sie zu beseitigen, bedarf es radikaler Reformen, die zu stabilen Institutionen führen, die Rechtsstaatlichkeit sichern und die Teilhabe aller an Staat und Gesellschaft gewähren, die aber auch eine Rechenschaftspflicht der Eliten einführen.

Solange es zudem keinen Ausgleich zwischen Sunniten und Schiiten gibt, drohen in der Levante die Sunniten weiter Boden zu verlieren; davon könnten Minderheiten profitieren, unterstützt von ihren Schutzmächten: Iran für die Schiiten, Amerika für die Kurden, Russland für die Alawiten und die Christen. Irrelevant wäre, welche Art von Staatlichkeit sich diese Entitäten geben. Daraus könnten neue territoriale Nationalstaaten entstehen. Das Ziehen neuer Grenzen kann jedoch teurer zu stehen kommen als das Bewahren der heutigen Grenzen. Werden Grenzen erst einmal verändert, könnte ein Dominoeffekt einsetzen, und nichts bliebe, wie es ist.

Als einzige – wenn auch problematische – arabische Ordnungsmacht bleibt der Region Saudi-Arabien. Seine Stabilität ist an die Bedingungen geknüpft, dass das Haus Saud weiter die Macht der reaktionären Geistlichkeit beschneidet und den Erwartungen der aufgeschlossenen Jugend entgegenkommt sowie dass die Vereinigten Staaten ihren Sicherheitsschirm für die Golfmonarchien nicht aufkündigen. Auch hängt die Handlungsfähigkeit Saudi-Arabiens davon ab, ob der Konflikt mit Iran eskaliert und die Monarchie dann an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen könnte. Ein Wegfall Saudi-Arabiens als Ordnungsmacht wäre verheerend, zumal eine Rückkehr Ägyptens als regionale Ordnungsmacht vorerst ausgeschlossen ist. Dazu ist Ägypten wirtschaftlich zu schwach; zudem bleibt das Land durch den Konflikt zwischen Militär und Muslimbruderschaft gelähmt.

Gefährdet sind alle stabilisierenden Erfolge durch die demographischen Entwicklung. In keiner anderen Region wächst die Bevölkerung so schnell wie in der arabischen Welt. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben dort 1950 erst 104 Millionen Menschen gelebt, heute sind es mehr als 450 Millionen, für 2050 werden 700 Millionen prognostiziert. Damit müssen jedes Jahr für 7 Millionen Menschen Schulen, Arbeitsplätze und Wohnungen geschaffen werden. In Ägypten hat sich die Bevölkerung seit dem Jahr 1950 auf 92 Millionen Einwohner mehr als vervierfacht; für das Jahr 2050 wird eine Zahl von 160 Millionen erwartet. Selbst wenn es gelingen sollte, die Bildung der Frauen zu verbessern und mehr Frauen in den Arbeitsprozess zu integrieren, um das Wachstum der Bevölkerung zu bremsen – was grundlegende Reformen voraussetzt: Diese „Bevölkerungsexplosion“ ist kaum mehr in den Griff zu bekommen.

Die Gefahr, die davon ausgeht, vergrößert sich, weil in den reichen Golfstaaten Fremdarbeiter durch Einheimische, für die ja ebenfalls Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, ersetzt werden. Dann werden Araber in ihre armen Herkunftsländer geschickt, wo sie keine Arbeit finden, und ihre Überweisungen, auf die viele Länder angewiesen sind, schrumpfen. Selbst in friedlichen Zeiten und ohne eine Zeitenwende stünde die arabische Welt vor Herausforderungen, die derzeit kaum zu meistern sind.

--------------------

http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/nach-donald-trump-sieg-deutschland-muss-aussenpolitik-aendern-14547858.html

Nach Trumps Wahlsieg

Das ganz und gar Undenkbare

Angesichts der geostrategischen Kontinentalverschiebung, die nach Trumps Wahl droht, muss auch Deutschland seine Sicherheitspolitik einer Revision unterziehen.

27.11.2016, von Berthold Kohler

(…)

Eigene nukleare Abschreckungsfähigkeit

Wenn Trump bei seiner Linie bleibt, dann wird Amerika die Verteidigung Europas in einem Maße den Europäern überlassen, das sie seit 1945 nicht mehr kennen. Das wäre so widernatürlich nicht, für viele Europäer aber dennoch eine Zumutung, weil damit unangenehme Folgen verbunden wären, denen man unter dem oft verteufelten, aber bequemen amerikanischen Schutzschirm ausweichen konnte: höhere Ausgaben für die Verteidigung, die Wiederbelebung der Wehrpflicht, das Ziehen roter Linien – und das für deutsche Hirne ganz und gar Undenkbare, die Frage einer eigenen nuklearen Abschreckungsfähigkeit, welche die Zweifel an Amerikas Garantien ausgleichen könnte. Die französischen und britischen Arsenale sind dafür in ihrem gegenwärtigen Zustand zu schwach. Moskau aber rüstet auf.

Spätestens an diesem Punkt („Bloß kein nukleares Wettrüsten!“) setzen sogar noch Leute, die Trump für den schlimmsten Fehlgriff der amerikanischen Geschichte halten, darauf, dass er auf weise Berater hören werde, dass er sich vom amerikanischen Politiksystem bremsen lasse oder dass die gute Fee ihm nachts politischen Verstand eingebe. Deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitiker, die ihrer Verantwortung gerecht werden wollen, müssen sich und ihre Länder freilich auf den Fall vorbereiten, dass nichts davon eintritt.

——---------

Leserbriefe, die dieser Forderung nach eigenen deutschen Atomwaffen widersprechen, können gerichtet werden an:

http://verlag.faz.net/unternehmen/kontakt/leserbriefe-an-die-f-a-z-11948105.html

--------------------------------------------------------------

Alle Beiträge von Clemens Ronnefeldt finden sich in unserem FriedensBlog.