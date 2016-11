Liebe Friedensinteressierte,

nach meiner gestrigen e-mail bezüglich der Mobilisierung von 300 000 NATO-Soldaten bekam ich eine ungewöhnlich hohe Zahl von Rückfragen und Bitten um genauere Hintergründe.

Wenn Dailymail allein die Quelle der Nachricht gewesen wäre, hätte ich die Meldung nicht weiter gegeben.

Anders sieht es aus mit dem britischen „Independent“ - der als seriös und zuverlässig in der Berichterstattung gilt.

Leider hat sich der „Focus" nur auf Dailymail bezogen und dabei auch einige alarmistische Töne aus „Dailymail" übernommen.

Der harte Fakten-Kern bleibt: Die NATO überlegt, wie sie bis zu 300.000 Soldaten in zwei statt bisher in ca. sechs Monaten mobilisieren kann. Allein dies wäre eine Meldung wert in unseren Tageszeitungen.

Nicht spezifiziert wird derzeit - auch nicht in den britischen Nachrichten - in welchem Zeitraum die NATO diese Reduzierung auf ein Drittel der bisherigen Zeit anstrebt, welche Staaten mitmachen werden und ob dieses Vorhaben tatsächlich gelingen kann.

Alle diesbezüglichen Meldungen sind auch im Zusammenhang des nachfolgenden Artikels aus der „Welt“ vom 26.10.2016 zu sehen:

https://www.welt.de/politik/ausland/article159074539/Nato-treibt-die-Aufruestung-gegen-Russland-voran.html

26.10.2016

Nato treibt die Aufrüstung gegen Russland voran

Von Christoph B. Schiltz, Brüssel | Veröffentlicht am 26.10.2016

Die Nato treibt ihre Pläne voran, in Reaktion auf Russland vier Kampfbataillone nach Osteuropa zu verlegen.

Auch in der Region des Schwarzen Meeres will die Militärallianz ihre Präsenz verstärken.

Osteuropäische Nato-Staaten fürchten seit der Annexion der Krim in der Ukraine durch Russland um ihre Sicherheit.

Vorwürfe, Anschuldigungen, Aufrüstung – das Klima zwischen der Nato und Russland verschlechtert sich zusehends. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warf Moskau beim Treffen der 28 Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel ein „anmaßendes Verhalten“ vor.

Er kündigte zugleich mehr Nato-Präsenz „im Gebiet des Schwarzen Meers“ an. 300.000 Soldaten sind laut Schätzungen im Westen Russlands nahe den Grenzen des Bündnisses stationiert.

Moskau wiederum kritisierte am Mittwoch die geplante Stationierung von rund 330 US-Marinesoldaten in Norwegen. Das werde die „Sicherheitslage in Nordeuropa sicherlich nicht verbessern“, sagte ein Sprecher der russischen Botschaft in Oslo.

Lage in der Ukraine und Syrien fordert die Nato heraus

Die Annexion der Krim, die anhaltende Destabilisierung der Ukraine und die russischen Bombardements gegen Zivilisten in Syrien fordern die Allianz im Osten und im Süden gleichzeitig heraus. „Wir haben den Eindruck, dass sie (die Nato) ihr Spiel spielt“, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow kürzlich.

„Wir wollen keinen Kalten Krieg. Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf“, erklärte der amerikanische Nato-Botschafter Douglas Lute. Er rief die russische Regierung zur Zusammenarbeit im Kampf gegen terroristische Gruppen wie die Terrormilizen Islamischer Staat (IS) und al-Nusra auf.

Nichts deutet derzeit allerdings darauf hin, dass Russlands Präsident Wladimir Putin in Syrien einlenken wird. Die Appelle der Nato stoßen bei ihm auf taube Ohren – und das Bündnis hat dagegen, ebenso wie die Europäische Union, noch keine wirksame Strategie gefunden. Vier Nato-Kampfbataillone nach Polen und ins Baltikum

Im Osten arbeitet die Nato hingegen mit Hochdruck daran, ihre Verteidigungs- und Abschreckungspläne umzusetzen.

Vier Kampfbataillone mit jeweils bis zu 1000 Soldaten sollen ab Mai 2017 in den drei baltischen Staaten und Polen stationiert werden.

Deutschland übernimmt die Führung in Litauen und stellt dort 400 bis 600 Soldaten. Die Beneluxstaaten, Frankreich und Norwegen werden die deutschen Soldaten unterstützen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte, dies sei „genau angemessen, defensiv und ein klares Zeichen, dass ein Angriff auf ein Land einen Angriff auf alle bedeutet“.

Die Aufrüstungspläne der Nato in diesem Teil Europas sind eine weitere Reaktion auf die Ukraine-Krise und die Angst östlicher Mittelmeerländer vor einem russischen Angriff. Erst vor Kurzem hat Russland die Ängste weiter geschürt, als es offiziell bestätigte, dass Iskander-Raketensysteme in die Enklave Kaliningrad verlegt worden seien.

Die Iskander-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückbar sind, haben eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern und können damit mehrere östliche Nato-Staaten mit Leichtigkeit erreichen. „Falls diese Verlegung zu einem Dauerzustand werden sollte und falls die Anwesenheit nuklearer Waffen bestätigt werden sollte, bedeutete diese eine Änderung der Sicherheitslage“, erklärte US-Botschafter Lute.

40.000 Mann starke „Schnelle Eingreiftruppe“ geplant

Neben den vier Kampfbataillonen hat die Nato zur Abschreckung in Osteuropa acht Stabsstellen mit jeweils 50 multinationalen Soldaten und zudem eine gut ausgerüstete 40.000 Mann starke „Schnelle Eingreiftruppe“ mit einer superschnellen „Speerspitze“ eingerichtet, die innerhalb von fünf Tagen am Krisenherd sein kann.

Diese Eingreiftruppe soll im Ernstfall auch von sogenannten Folgekräften in Divisionsstärke unterstützt werden. Das sind bisher aber nur Wunschträume. Weder die Ausrüstung noch das Training dieser Kräfte ist bisher gesichert.

Die Nato steht in dieser Frage unter Druck. „Wenn die Abschreckung gegenüber Moskau glaubhaft sein soll, muss die Allianz mehr in Verteidigung investieren“, sagte ein Nato-Diplomat.

Washington hat beim Treffen der Verteidigungsminister darum erneut in internen Gesprächen mehr Anstrengungen der Europäer bei der Erhöhung der Verteidigungsetats gefordert. Stoltenberg beschrieb die Maßnahmen in Osteuropa, die Moskau als Provokation kritisiert hat, so: „Das ist eine glaubhafte Abschreckung. Es geht nicht darum, einen Konflikt zu provozieren, sondern zu verhindern.“

Aufregung über Flugzeugträger der Russen vor Spanien

Für erhebliche Aufregung beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister sorgte die Entscheidung Spaniens, mehreren russischen Kriegsschiffen das Auftanken in der Exklave Ceuta zu erlauben.

Die Flotte soll die russischen Kriegseinsätze in Syrien unterstützen. Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon sagte, London sei „extrem besorgt, wenn ein Nato-Mitglied darüber nachdenke, einem russischen Flottenverband zu helfen, und dies am Ende mit der Bombardierung von syrischen Zivilisten endet“.

Fallon weiter: „Die Nato muss zusammenstehen.“ Nato-Chef Stoltenberg betonte, Spanien müsse selbst entscheiden, ob es die russischen Schiffe betanken wolle. Er unterstrich, dass die Schiffe, darunter auch ein 35 Jahre alter Flugzeugträger, zur Bombardierung von Zivilisten in der syrischen Stadt Aleppo eingesetzt werden könnten.

Bevor es aber zu einem Eklat kommen konnte, zog Russland seine Anfrage zur Betankung zurück, wie die Nachrichtenagentur Ria berichtete.

Kommentar zur Präsidentschaftswahl in den USA

von Clemens Ronnefeldt

Die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA wurde heute Morgen von vielen Politikern als „Überraschung“ kommentiert - sie kam allerdings nicht aus dem „Nichts“.

Offenbar zogen viele Wählerinnen und Wähler in den USA das Risiko Donald Trump mit Ängsten und Hoffnungen auf einen Neuanfang einem „Weiter-so-wie-bisher“ mit einer eher berechenbaren Hillary Clinton und deren großer Nähe zum US-Establishment samt Finanzmärkten und Rüstungsindustrie vor.

Die USA sind mit rund 17 Billionen US-Dollar verschuldet, haben zwei Kriege in Afghanistan und Irak verloren, die Löhne sind real niedriger als in den 70ger Jahren des letzten Jahrhunderts, die Sicherheitslage in vielen US-Städten hat sich dramatisch verschärft. Seit dem Jahr 2012 kamen auf jede weltweit durch Terror getötete Person mit US-Staatsbürgerschaft im gleichen Zeitraum rund 1000 getötete Personen mit US-Staatsbürgergschaft durch Schusswaffen in den USA, im Schnitt mehr als 31 000 Menschen jedes Jahr seit 1968 (1).

Falls Donald Trump seine Ankündigungen wahr macht, ist mit Folgenden zu rechnen:

Innenpolitisch:

- Eine Mauer zwischen Mexiko und den USA - Die Rückführung von rund 11 Millionen Latinos in den USA in ihre Heimatländer - Die Beendigung der von US-Präsident Barack Obama eingeführten Gesundheitsreform - Die Aufstockung des US-Verteidigungsbudgets und die Ausweitung der Geheimdienste - Die Verschärfung der Gegensätze zwischen Arm und Reich, Schwarzen und Weißen - Bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen US-Städten wie derzeit bereits in Detroit

Sollte Donald Trump insbesondere die ersten beiden Punkte - Mauerbau und Rückführung - nicht angehen, weil er nun gezwungen ist, Realpolitik zu machen und nicht mehr Wahlkampf, dürften bald seine radikalen Anhänger frustriert auf die Straßen gehen und den Druck auf ihn erhöhen.

Außenpolitisch:

- Die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens - Die Konzentration auf „Amerika zuerst“ - Die Aufkündigung von Handelsabkommen - Ein völlig neuer Politikstil mit Emotionen und populistischen Parolen, der besonders auch in den Europa zur Irritationen führen wird - Härteste Machtkämpfe mit dem russischen Präsidenten Putin, so bald es zu ersten ernsten Konflikten kommt - Die stärkere Unterstützung von Israel, möglicherweise die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem

Die Europäische Union wird sich stärker von den USA distanzieren. Verhandlungen wie bisher zwischen der Obama-Regierung und der EU, bei denen beide ökonomischen Schwergewichte - oft auf dem Rücken anderer - einen Interessenausgleich suchten, werden vermutlich der Vergangenheit angehören. Es ist zu hoffen, dass mit der Wahl von Donald Trump die TTIP-Verhandlungen endgültig beendet werden.

Um die Situation im Nahen und Mittleren Osten nicht weiter eskalieren zu lassen, ist die EU gut beraten, wenn sie gemeinsam mit Iran möglichst bald Vorkehrungen trifft, den einzigen "Vernunft-Anker" in der Region - das Atomabkommen mit Iran - nicht zu verlieren.

(1) http://www.faz.net/aktuell/politik/waffengewalt-in-amerika-die-ernuechternde-sprache-der-zahlen-13838146.html?utm_content=buffer86025&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

Alle Beiträge von Clemens Ronnefeldt finden sich in unserem FriedensBlog.