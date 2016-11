Liebe Friedensinteressierte,

am kommenden Donnerstag wird der Bundestag um 15.00 Uhr über den Syrien-Einsatz der Bundeswehr abstimmen.

Der Beschluss geht in seiner Bedeutung weit über das bisherige Mandat hinaus. Mit dem Einsatz von AWACS-Flugzeugen, deren Besatzung ca. zu einem Drittel von der Bundeswehr gestellt wird, werden auch die russischen und syrischen Flugbewegungen über Syrien erfasst werden. Die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland ist nicht von der Hand zu weisen.

Ein Satz der Antrag-Begründung verdient, besonders herausgehoben zu werden:

"Zu den Aufgaben des AWACS-Einsatzes zählt ausdrücklich nicht die Übernahme einer Feuerleitfunktion“.

Ob diese Zusage allerdings im Rahmen einer Eskalation eingehalten werden wird und der Bundestag erneut zusammen gerufen wird, um diese mögliche Angriffsoption zusätzlich zu beschließen, kann angezweifelt werden.

Ein breites Bündnis von Friedensorganisation ruft daher dazu auf, am kommenden Donnerstag mit „Nein“ zu stimmen.

Ein Musterbrief an Abgeordnete findet sich am Ende dieses Artikels.

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

https://www.bundestag.de/tagesordnung

Bundeswehreinsatz gegen Terrororganisation IS

– Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung

Fortsetzung und Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS auf Grundlage von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 7 des Vertrages über die Europäische Union und den Resolutionen 2170 (2014), 2199 (2015), 2249 (2015) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie des Beschlusses der Staats- und Regierungschefs vom NATO-Gipfel am 8./9. Juli 2016.

Der Antrag der Bundesregierung vom 13.10.2016 ist im Wortlaut nachzulesen unter:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809960.pdf

Unter Punkt 3 des Antrages wird ausgeführt:

Auftrag

Der deutsche Beitrag dient dem Kampf gegen den Terrorismus und zur Unterstützung insbesondere Iraks und der internationalen Anti-IS-Koalition in ihrem Kampf gegen den IS durch Bereitstellung von Luftbetankung, Aufklärung (ins- besondere luft-, raum- und seegestützt), seegehendem Schutz und Stabspersonal zur Unterstützung.

Für die beteiligten Kräfte der Bundeswehr ergeben sich hieraus folgende Aufgaben:

Einsatzunterstützung durch Luftbetankung,

Begleitschutz und Beitrag zur Sicherung des Marineverbandes,

See-und Luftraumüberwachung, auch durch Beteiligung an AWACS-Flügen der NATO, bei denen die gewonnenen Daten an die Anti-IS-Koalition weitergegeben werden,

Aufklärung,

Austausch und Abgleich gewonnener Lageinformationen mit weiteren Akteuren der internationalen Anti-IS-Koalition im Rahmen des Auftrags,

Wahrnehmung von Verbindungs-, Beratungs -und Unterstützungsaufgaben gegenüber Hauptquartieren der multinationalen Partner und im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition,

Gewährleistung von Führungs-, Verbindungs-, Schutz- und Unterstützungsaufgaben für die Durchführung des Einsatzes deutscher Kräfte, dabei ggf. auch Rettung und Rückführung isolierten Personals.

(…)

5. Ermächtigung zu Einsatz und Dauer

Die Bundesministerin der Verteidigung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Auswärtigen die unter Nummer 4 genannten Fähigkeiten einzusetzen. Das Mandat ist bis zum 31. Dezember 2017 befristet.

(…)

7. Einsatzgebiet

Der Einsatz deutscher Streitkräfte erfolgt vorrangig im und über dem Operationsgebiet der Terrororganisation IS in Syrien, auf dem Territorialgebiet von Anrainer-Staaten, von denen eine Genehmigung der jeweiligen Regierung vorliegt, sowie im Seegebiet östliches Mittelmeer, Persischer Golf, Rotes Meer und an angrenzende Seegebiete.

Die AWACS-Flüge, bei denen Daten gewonnen und weitergegeben werden, finden nur im NATO-Luftraum oder internationalen Luftraum statt. Darüber hinaus kann auch eine begrenzte Anzahl deutscher Soldatinnen und Soldaten in Stäben anderer Staaten und der internationalen Koalition eingesetzt werden, von denen eine Genehmigung der jeweiligen Regierung vorliegt.

(…)

Begründung:

(…)

Darüber hinaus wird sich Deutschland an der Unterstützung der NATO für die internationale Anti-IS-Koalition durch Bereitstellung der Besatzungen von AWACS-Luftraumüberwachungsflugzeugen beteiligen. Der Einsatz der AWACS-Flugzeuge dient der Verdichtung des Lagebildes unter Weitergabe der dabei gewonnenen Erkenntnisse in Echtzeit an die internationale Anti-IS-Koalition. Der damit einhergehende Beitrag zur Luftraumkoordinierung dient auch der Sicherheit der deutschen Aufklärungsflugzeuge Tornado sowie der Tankflugzeuge, die im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition eingesetzt werden. Zu den Aufgaben des AWACS-Einsatzes zählt ausdrücklich nicht die Übernahme einer Feuerleitfunktion. Das strategische und operative Kommando der AWACS-Flugzeuge verbleibt bei der NATO.

Vor diesem Hintergrund ruft die Kampagne „MACHT FRIEDEN. Zivile Lösungen für Syrien“ die Abgeordneten des Bundestages zu einem klaren „Nein“ auf:

http://www.macht-frieden.de/pmtuerkei

Pressemitteilung:

Demokratieabbau in der Türkei erfordert ein klares Nein zum Syrienmandat

vom 07. November 2016

Bonn/Berlin. – Anlässlich der beunruhigenden Berichte über einen massiven Demokratieabbau in der Türkei warnt die Kampagne „MACHT FRIEDEN. Zivile Lösungen für Syrien“ vor einer weiteren militärischen Zusammenarbeit mit der Türkei und drängt auf Konsequenzen bei der Abstimmung über die Verlängerung des Bundeswehrmandats für Syrien am 10. November 2016. Die Bundeswehr operiert bei diesem Mandat von türkischem Boden aus.

„Mit der Verhaftung von demokratisch gewählten Volksvertreterinnen und ‑vertretern im Parlament und in den Verwaltungen der Kommunen ist eine rote Linie der Demokratie überschritten worden“, erklärt Berthold Keunecke, einer der Sprecher der Kampagne. „Ein ,Weiter so‘, ein Wegsehen, darf es nicht geben. Eine Fortsetzung der militärischen Zusammenarbeit bedeutet eine indirekte Unterstützung von illegitimen Verhaftungen, Folter und Gewalt und ist weder mit dem NATO-Statut noch mit dem Grundgesetz vereinbar.“

Bereits im September war es zu Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei gekommen, als die türkische Regierung deutschen Parlamentarier*innen keinen Zugang zum Bundeswehrstützpunkt in Incirlik gewähren wollte. Zuletzt wurde dem außenpolitischen Sprecher der Linken, Jan van Aken, das parlamentarische Besuchsrecht verweigert. Die Entwicklungen der letzten Tage machen eine weitere militärische Zusammenarbeit mit der Türkei nun unmöglich.

Die Entscheidung über den Einsatz der AWACS-Systeme, die der Bundestag am 10. November 2016 treffen soll, beinhaltet auch, dass u.a. der Türkei die so erhobenen Daten zur Verfügung gestellt werden. „Wir fordern die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, jetzt Konsequenzen zu ziehen und die Zusammenarbeit mit der Türkei an diesem Punkt zu beenden, um ein deutliches Zeichen gegen den Demokratieabbau zu setzen,“ heißt es von Seiten der Kampagne. „Neben den vielen anderen völkerrechtlichen, politischen und ethischen Einwänden, die es gegen das Syrienmandat der Bundeswehr gibt, sollten diese Entwicklungen unsere Abgeordneten nun endgültig davon überzeugen, dass ein militärisches Eingreifen im Syrienkonflikt unabsehbare Risiken mit sich bringt. Ein solches Mandat darf niemals auf eine Partnerschaft mit einer Türkei unter dieser Regierung gestützt werden.“ Statt einer Vertagung der Mandatsabstimmung, über die die Regierungskoalition laut Medienberichten derzeit nachdenkt, fordert die Kampagne ein klares Nein zum Syrienmandat.

Der deutsche Bundeswehreinsatz erfolgt in Zusammenarbeit mit dem NATO-Partner Türkei - über den die regierungsnahe "Stiftung Wissenschaft und Politik“ den nachfolgenden Beitrag von Günter Seifert veröffentlicht hat:

http://www.swp-berlin.org/publikationen/kurz-gesagt/die-ohnmacht-deutschlands-gegenueber-der-tuerkei.html

Berlin, 04.11.2016

Die Ohnmacht Deutschlands gegenüber der Türkei

von Günter Seifert

(…)

Cumhuriyet ist die bedeutendste der drei noch verblieben oppositionellen Tageszeitungen. Bereits vor dem Putsch befanden sich sieben der zehn auflagenstärksten nationalen Tageszeitungen und ebenfalls sieben der zehn populärsten Fernsehkanäle im Besitz regierungsnaher Holdings. Um den Staatsrundfunk steht es nicht besser. Er ist nach der Entlassung von vierhundert Mitarbeitern vollständig von möglichen Abweichlern »gesäubert«.

Unterdessen geht der Umbau des parlamentarischen Systems zur Alleinregierung Tayyip Erdoğans zügig voran. Letzte Woche wurden Einzelheiten der von der AKP geplanten Verfassungsänderung bekannt. Demnach wird der Staatspräsident künftig nicht nur Regierungschef und Oberbefehlshaber des Militärs sein, der »bei Gefahr im Verzug« das Land alleine in den Krieg führen kann. Er wird auch die Hälfte der Richter des Verfassungsgerichts und der anderen hohen Gerichte bestimmen, außerdem den Generalstaatsanwalt und die Rektoren aller Universitäten. Ihm wird das Recht zur Auflösung des Parlaments, zur Ausrufung des Ausnahmezustandes und zum Erlass von Notverordnungen eingeräumt. Er beruft seine Minister von außerhalb des Parlaments und entledigt sich auf diese Weise jeglichen Einflusses seiner eigenen Partei auf die Regierungsführung.

Um die Verfassungsänderung im Parlament auf den Weg zu bringen, wird die AKP mit der rechts-radikalen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) kooperieren. Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Minimalkonsens, der vorsieht, den Krieg gegen die PKK im eigenen Land fortzuführen; eine neue Verhandlungsrunde soll es nicht geben. Die Todesstrafe wird eingeführt. Die Militäroperation in Syrien zur Verhinderung eines kurdischen Korridors wird fortgesetzt. Im Irak wird eine Pufferzone geschaffen, die Fluchtbewegungen aus Mossul in die Türkei verhindern, aber auch schiitische und kurdische Milizen von der türkischen Grenze fernhalten soll.

(…) -----

Musterbrief an Abgeordnete, der ergänzt werden kann mit eigenen Argumenten:

, den .11.2016

An

N.N., MdB, Deutscher Bundestag

Platz der Republik 1

11011 Berlin

per e-mail:

Vorname.Nachname@bundestag.de

Betr.: Beschluss des Bundestages am 10. November zum Syrien-Bundeswehreinsatz

Sehr geehrte Frau/Herr N.N.,

am 10. November sollen Sie im Bundestag über den Syrien-Bundeswehreinsatz entscheiden, ob dieser verlängert und erweitert wird.

Ich bitte Sie:

· Stimmen Sie einer Verlängerung und Erweiterung des Syrien-Bundeswehrmandats nicht zu.

· Setzen Sie sich dafür ein, dass der Friedensprozess unter UN-Verantwortung gestärkt wird und die Zivilgesellschaft einbezogen wird.

· Setzen Sie sich dafür ein, dass die humanitäre Hilfe aufgestockt und die zivile Konfliktbearbeitung ausgebaut wird.

Für diesen Einsatz der Bundeswehr gibt es große verfassung- und völkerrechtliche Bedenken.

Der vorliegende Antrag geht in seiner Bedeutung weit über das bisherige Mandat hinaus. Mit dem Einsatz von AWACS-Flugzeugen, deren Besatzung ca. zu einem Drittel von der Bundeswehr gestellt wird, werden auch die russischen und syrischen Flugbewegungen über Syrien erfasst werden. Die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland ist nicht von der Hand zu weisen. Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Weitere Argumente sind diesem Dossier „Krieg ist keine Lösung“ zu entnehmen, das nachbestellt werden kann bei Publik-Forum:

Alle Beiträge von Clemens Ronnefeldt finden sich in unserem FriedensBlog.