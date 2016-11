Liebe Friedensinteressierte,

1. Wer „Die Anstalt“ am 1.11. verpasst hat, kann sie im Internet ansehen unter:

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Themen waren die deutsche Kriegsbeteiligung in Syrien, deren Völkerrechtswidrigkeit - sowie die US-Wahlen. Die Sendung war wieder sehr gut recherchiert und thematisiert viele zentrale Punkte der aktuellen Syrien-Debatte.

2. In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung „Der Freitag“ (3.11.2016) schreibt Michael Jäger unter der Überschrift: „Ein Einsatz an der Grenze“ (Hervorhebungen in fetter Schrift von C. Ronnefeldt)

https://www.freitag.de/ausgaben/4416 (nur als Abonennt abrufbar)

„Der Beschluss zur Ausweitung der AWACS-Flüge im Nahen Osten wurde vom Bundeskabinett schon gefasst, in der nächsten Woche wird voraussichtlich der Bundestag zustimmen. Es ist ein gefährlicher Eskalationsschritt, mit dem die Bundeswehr noch tiefer im dortigen Kriegssumpf versinkt. AWACS ist ein fliegendes Radarsystem, das den Luftraum aufklärt und zur Koordinierung von Bombergeschwadern dient. Das Personal der AWACS-Flugzeuge besteht zu einem Drittel aus deutschen Soldaten. Das Auswärtige Amt hatte gegen den Einsatz plädiert, der die NATO zur Kriegspartei macht, gab aber nach und wurde mit einem fadenscheinigen Kompromiss abgespeist.

Die Geschichte des Einsatzes beginnt am Ende des vorigen Jahres. Da bat die Türkei um AWACS-Flugzeuge zur Sicherung ihrer Südgrenze , die sie mit Syrien teilt. Schon damals wurde Kritik laut: Muss man dem türkischen Präsidenten trotz seiner Kurvenpolitik jeden Wunsch erfüllen? Aber damals waren die Kurdenfrage und die „Sicherung“ der türkischen Grenzen noch zwei verschiedene Fragen. Heute sind sie es nicht mehr. Recep Tayyip Erdogan ‚sichert‘ jetzt dadurch, dass er gegen den Willen der syrischen wie der irakischen Regierung seine Armee in deren Staaten einmarschieren lässt, die dortigen Kurden bekämpft und somit dem ‚Islamischen Staat‘ hilft. Aber es geht nicht nur um die Kurden, denn wie man weiß träumt Erdogan ohnehin von einer Großtürkei, zu der auch Mossul und Aleppo gehören würden. Was ist in die NATO-Kommandeure gefahren, dass sie ihn darin unterstützen?

Ein Auge auf Russland

Die Frage lässt sich leider nur zu leicht beantworten. Die NATO findet Erdogan Ambitionen weniger interessant als ihr eigenes Lieblingsfeindbild Russland. Mit den AWACS-Maschinen können die russischen Kampfjets in Syrien beobachtet werden. 'Wir machen keinen Hehl daraus, dass die AWACS-Systeme vom türkischen Territorium die russische Luftwaffe in Syrien und die Luftstreitkräfte Baschar al-Assads beobachten werden’, wird Paddy Teakle, der stellvertretende NATO-Kommandeur zitiert.

(…) Teakle sagt, mit dem Aufenthalt des russischen Flugzeugträgers Admiral Kusnezow habe der Einsatz nichts zu tun. Die AWACS-Maschinen können gar nicht anders, als ihn zu erfassen.

Die russische Flotte war durch Straße von Gibraltar gefahren und hatte, wie es immer üblich war, in der spanischen Enklave Ceuta tanken wollen. Die spanische Regierung wollte dies - wie immer - gestatten, doch diesmal funkte das NATO-Kommando dazwischen und protestierte so heftig, dass die spanische Regierung einen Rückzieher machte. Nun kommt die russische Flotte ohne spanisches Öl aus. Doch ein weiterer Faden des Netzes, das Russland und den Westen verbunden hatte, ist gerissen. Das scheint nun eine Situation zu sein, in die man ruhig noch mehr Flugzeuge schicken kann, die sich auch gegen Russland richten. Wen wundert’s, dass das Auswärtige Amt Bedenken hatte.

Der NATO-Einsatz war von den USA gefordert. In Berlin wurde eingewandt, dass er die Friedensbemühungen im Syrien-Konflikt erschweren könnte. Was wahrlich eine untertriebene Formulierung ist. Man könnte eher davon sprechen, dass die Schwelle zum Krieg mit Russland um ein Weiteres gesenkt wurde. (…)

Der ‚Kompromiss‘ sieht vor, dass die AWACS-Flugzeuge nicht über Syrien oder dem Irak fliegen, sondern nur im türkischen und internationalen Luftraum. Zum internationalen Luftraum gehört das Mittelmeer, über der Admiral Kuznezow dürfen sich die Maschinen also sehen lassen.

Wie ein Witz

Aber diese regionale Einschränkung ist ohnehin ein Witz, da mit dem AWACS-System eine Fläche von 320 000 Kilometern überblickt und erfasst werden kann. Im Übrigen spielt das Erfassen wohl weniger eine Rolle. Wichtiger ist, die mögliche Funktion der Maschinen als Einsatz-Leitzentrale für Bombergeschwader. Da wird nun der Öffentlichkeit mitgeteilt, es sei Bestandteil des Kompromisses, dass die Maschinen nicht an Kampfhandlungen beteiligt werden dürften. So sagt es NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Alle Zeitungen, die das melden, fügen hinzu, die Beteiligung sei ‚vorerst‘ ausgeschlossen worden. Also gibt es keinen Kompromiss. Die Nato wird Kriegspartei, und das Auswärtige Amt hat geglaubt, das durchwinken zu müssen.

Noch nie hat sich so deutlich gezeigt wie hier, wie verheerend jene Weichenstellung zum Krieg war, die das Bundesverfassungsgericht mit seinem AWACS-Urteil vom 12. Juli 1994 vollzogen hat. (…)

3. Kampagne zur vorgezogenen Syrien-Bundeswehr-Bundestagsabstimmung am 10.11.2016

Liebe Freundinnen und Freunde,

es gibt dringenden Handlungs- und Aktionsbedarf! Der Anlass: Die Bundestagsabstimmung über die Verlängerung des Bundeswehrmandats für Syrien ist auf Donnerstag, den 10. November, vorgezogen worden - ursprünglich geplant war die Verlängerung erst für Mitte Dezember. Und nicht nur das: Bei dieser Abstimmung wird es nicht nur um eine Verlängerung, sondern auch um eine substanzielle Erweiterung des Mandats gehen: Nämlich um die Billigung des Einsatzes von AWACS-Flugzeugen der NATO – womit die NATO nun auch offiziell Kriegspartei im Syrienkonflikt würde! Überdies steht zu befürchten, dass die AWACS langfristig nicht nur zur Beobachtung des Luftraums eingesetzt werden sollen, sondern auch als fliegende Kampfleitzentralen für weitere Bombardements von Syrien und womöglich auch darüber hinaus.

Das dürfen wir nicht hinnehmen! Was können wir tun?

Die Kampagne "MACHT FRIEDEN. Zivile Lösungen für Syrien" ruft zu "Urgent Action Days" auf. Vom 1.-10. November heißt es "NEIN zum Bundeswehrmandat - JA zu zivilen Lösungen für Syrien". Bundesweite dezentrale Aktionstage mit Protest und Lobby-Arbeit sollen so viele Bundestagsabgeordnete wie nur möglich dazu bewegen, am 10. November gegen die Verlängerung des Syrienmandats und gegen die Einbeziehung von AWACS-Flugzeugen der NATO zu stimmen.

+++ Dezentrale Aktionstage heißt: In den Tagen vom 1.-10. November in möglichst vielen Wahlkreisen die Abstimmungsfrage in die Öffentlichkeit tragen und mit den MdBs vor Ort auf alle nur erdenkliche Weise das Gespräch suchen (die Woche bis zum 4.11. ist bundestagssitzungsfrei, in diesen Tagen sind die MdBs besonders gut im Wahlkreis zu erreichen). Macht Info-Stände mit den Kampagnenmaterialien, organisiert Protestwachen vor den örtlichen MdB-Büros, schreibt den Abgeordneten Briefe, beschickt die lokale Presse, nutzt die sozialen Medien mit euren Einträgen, kontaktiert eure Freund*innen und Bekannten! Und bestärkt jene Abgeordnete, die schon vor einem Jahr gegen den Bundeswehreinsatz zu Syrien gestimmt haben, dies wieder zu tun!

Auf der Website www.macht-frieden.de findet Ihr viele Infos und Materialien u.a.:

einen Aktions- und Lobbyleitfaden mit Muster-Presseerklärungen und Muster-Anschreiben für MdBs

Protestpostkarten, Aufkleber und Info-Flyer > Kampagnen-Banner (zum Stückpreis von 30,- €), solange der Vorrat reicht

eine Argumentationshilfe mit Argumenten gegen den Syrieneinsatz in 10 Punkten

und vieles mehr...

Und nicht zuletzt: Macht euch selbst schlau. Wie kann ich meine*n Bundestagsabgeordnete kontaktieren? Wie hat er*sie gestimmt?:

über bundestag.de (https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung/?id=378) und die Webseiten der Bundestagsparteien und -fraktionen

oder über abgeordnetenwatch.de: http://www.abgeordnetenwatch.de/einsatz_deutscher_streitkraefte_gegen_den_is_in_syrien-1105-777.html

Für den 10. November arbeitet der Kampagnenrat an einer zentralen Aktion in Berlin. Merkt euch den Termin schon mal vor! Mehr Details dazu folgen in den nächsten Tagen.

Macht mit! MACHT FRIEDEN.

Mit den besten Grüßen Elise Kopper und Philipp Ingenleuf Kampagnenbüro

P.S.: Bitte teilt uns mit, wenn Ihr aktiv werdet, wir nehmen sehr gerne Fotos und Berichte von euren Aktionen auf unsere Homepage auf und sammeln auch alle Ergebnisse Eurer Lobbybriefe und -gespräche, um sie für die weitere Arbeit mit den Abgeordneten zu nutzen!

